Підкорювачка хвиль. Брежнєва показала, як екстремально проводить літо

Співачка Віра Брежнєва показала шанувальникам, як проводить літо.

У своєму інстаграмі зірка виклала відео, де освоює екстремальний вид спорту.

“Мій третій раз на вейку. Влітаємо на хвилі в новий тиждень”, – підписала кадри Брежнєва.

Також співачка виклала допис, де танцює на катері.

Пост уже зібрав понад 120 тисяч вподобань.

Відео дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: ververa

