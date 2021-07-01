Підкорювачка хвиль. Брежнєва показала, як екстремально проводить літо

Співачка Віра Брежнєва показала шанувальникам, як проводить літо.
У своєму інстаграмі зірка виклала відео, де освоює екстремальний вид спорту.
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“Мій третій раз на вейку. Влітаємо на хвилі в новий тиждень”, – підписала кадри Брежнєва.
Також співачка виклала допис, де танцює на катері.
Пост уже зібрав понад 120 тисяч вподобань.
Відео дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.
Фото: ververa
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01.07.2021 19:15
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