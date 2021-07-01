Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 01.07.2021 19:15
01.07.2021 19:15
Поділитися

Підкорювачка хвиль. Брежнєва показала, як екстремально проводить літо


Співачка Віра Брежнєва показала шанувальникам, як проводить літо. 

У своєму інстаграмі зірка виклала відео, де освоює екстремальний вид спорту.

Також по темі: «Ідеальне комбо». Брежнєва потішила прихильників знімком у купальнику Меладзе – 58. Як Брежнєва привітала чоловіка з днем народження Вічно молода? Віра Брежнєва вразила шанувальників весняним знімком

“Мій третій раз на вейку. Влітаємо на хвилі в новий тиждень”, – підписала кадри Брежнєва.

Також співачка виклала допис, де танцює на катері.

Пост уже зібрав понад 120 тисяч вподобань.

Відео дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: ververa

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Віра Брежнєва, зірки, шоу-біз
01.07.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send