«Ідеальне комбо». Брежнєва потішила прихильників знімком у купальнику

Співачка Віра Брежнєва виклала сексуальний знімок у свій інстаграм-блог.

На знімку знаменитість позує в білому купальнику.

Образ Брежнєва доповнила яскравою помадою на губах.

Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон, – підписала артистка.

Фото співачки вже зібрало понад 100 тисяч вподобань.

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Фото: ververa

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