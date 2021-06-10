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ICTV Ранок 10.06.2021 20:20
10.06.2021 20:20
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«Ідеальне комбо». Брежнєва потішила прихильників знімком у купальнику


Співачка Віра Брежнєва виклала сексуальний знімок у свій інстаграм-блог. 

На знімку знаменитість позує в білому купальнику.

Образ Брежнєва доповнила яскравою помадою на губах.

 Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон, – підписала артистка.

Фото співачки вже зібрало понад 100 тисяч вподобань.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: ververa

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Теги: інстаграм зірок, Віра Брежнєва
10.06.2021 20:20



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