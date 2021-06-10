«Ідеальне комбо». Брежнєва потішила прихильників знімком у купальнику

Співачка Віра Брежнєва виклала сексуальний знімок у свій інстаграм-блог.
На знімку знаменитість позує в білому купальнику.
Образ Брежнєва доповнила яскравою помадою на губах.
Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон, – підписала артистка.
Фото співачки вже зібрало понад 100 тисяч вподобань.
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Фото: ververa
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10.06.2021 20:20
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