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ICTV Ранок 13.05.2021 15:20
13.05.2021 15:20
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Меладзе – 58. Як Брежнєва привітала чоловіка з днем народження


Продюсер Костянтин Меладзе відсвяткував день народження. 

Композитору виповнилося 58 років.

Свято він відзначав у колі найближчих людей.

Кохана дружина Віра Брежнєва не могла не привітати свого іменнника в інстаграмі.

Співачка показала фото, де вони разом на човні з сестрою чоловіка.

Сьогодні наш ранок було дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного, талановитого Меладзе. У родині, радості, сюрпризах та любові, –  підписала знімки Віра.

Варто зазначити, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки.

Також по темі: Оголена у ванні: Брежнєва засмагає на Мальдівах Віра Брежнєва втратила свої розкішні форми Віра Брежнєва зістригла свої розкішні локони

Після цього в підтримку співачки висловилася Оля Полякова.

Віра Брежнєва секс-скандал не коментує.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали розкішні фото Віри Брежнєвої.

Фото: ververa

 

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Теги: інстаграм зірок, Віра Брєжнева, Меладзе та Брежнєва
13.05.2021 15:20



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