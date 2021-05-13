Меладзе – 58. Як Брежнєва привітала чоловіка з днем народження

Продюсер Костянтин Меладзе відсвяткував день народження.

Композитору виповнилося 58 років.

Свято він відзначав у колі найближчих людей.

Кохана дружина Віра Брежнєва не могла не привітати свого іменнника в інстаграмі.

Співачка показала фото, де вони разом на човні з сестрою чоловіка.

Сьогодні наш ранок було дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного, талановитого Меладзе. У родині, радості, сюрпризах та любові, – підписала знімки Віра.

Варто зазначити, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки.

Після цього в підтримку співачки висловилася Оля Полякова.

Віра Брежнєва секс-скандал не коментує.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали розкішні фото Віри Брежнєвої.

Фото: ververa

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.