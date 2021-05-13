Меладзе – 58. Як Брежнєва привітала чоловіка з днем народження

Продюсер Костянтин Меладзе відсвяткував день народження.
Композитору виповнилося 58 років.
Свято він відзначав у колі найближчих людей.
Кохана дружина Віра Брежнєва не могла не привітати свого іменнника в інстаграмі.
Співачка показала фото, де вони разом на човні з сестрою чоловіка.
Сьогодні наш ранок було дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного, талановитого Меладзе. У родині, радості, сюрпризах та любові, – підписала знімки Віра.
Варто зазначити, нещодавно Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки.Також по темі: Оголена у ванні: Брежнєва засмагає на Мальдівах Віра Брежнєва втратила свої розкішні форми Віра Брежнєва зістригла свої розкішні локони
Після цього в підтримку співачки висловилася Оля Полякова.
Віра Брежнєва секс-скандал не коментує.
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Нагадаємо, раніше ми писали розкішні фото Віри Брежнєвої.
Фото: ververa