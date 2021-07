Спецпідготовка для охорони і фіксація облич. Як стежать за безпекою в турецьких готелях

Чи безпечно відпочивати в турецьких готелях.

Їдучи на відпочинок в готелі all inclusive, ми думаємо здебільшого про море, розваги і як зібрати всі речі та нічого не забути.

Наскільки безпечно там відпочивати і хто оберігає наш спокій?

Ведучий Ранку у Великому Місті Сергій Лиховида поспілкувався з начальником охорони турецького готелю і дізнався усі відповіді.

Перед тим, як потрапити на територію, вас обов’язково попросять показати картку готелю, запитають, де ви саме проживаєте, звірять всі дані по базі, виміряють температуру.

Далі, якщо все добре, охорона фіксує, що ви справді гість готелю і тільки після цього пропускає.

Коли турист вперше потрапляє всередину готелю, його обличчя фіксують декілька камер спостереження на вході.

Гості залишають тут багаж, на нього вішають бірки з іменем і прізвищем, дезінфікують, а відпочивальники тим часом йдуть на реєстрацію.

На ресепшені гість обов’язково заповнює реєстраційні документи.

Після цього його готові поселити в номер.

Безпека в готелі понад усе. Та й масштаби вражають: більше 500 номерів для гостей, враховуючи окремі вілли.

Величезна територія, але спроектована компактно і зрозуміло.

Немає звичної охорони. Лише камери нагляду (понад 700 по всьому готелю).

Штат команди безпеки доволі невеликий.

Все спроектовано так, щоб проглядалася будь-яка точка готелю.

Єдине місце, де немає камер, – вбиральні.

І в номерах теж, адже це приватна територія і особисте життя гостей.

Всі камери шеф охорони відслідковує самостійно.

А далі за необхідності дає розпорядження своїй команді.

Задля оперативності вони пересуваються на скутерах.

Ще одна особливість охорони: всі співробітники проходять спецпідготовку.

Їх вчать фізіогноміки, тобто розпізнаванню характеру людини за рисами обличчя.

Вмінню швидко вирішувати конфлікти – словами.

Звичайно, важлива і фізична підготовка та витримка.

Більше про те, як охороняють турецькі готелі, дивіться у сюжеті.

Фото: Pexels

