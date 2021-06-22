Відпочинок у Туреччині: що треба знати перед поїздкою

Туреччина —одна з небагатьох країн, відкритих сьогодні для українських туристів.
Там є дивовижна природа, чисте і тепле море, багато розваг і одне з найпопулярніших місць відпочинку для українців.
Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав для тебе топ корисних лайфхаків, які треба знати перед поїздкою.
Оновлені умови в’їзду в Туреччину
З 4 червня, щоб без проблем перетнути кордон Туреччини, українцям, як і інших туристам, потрібно надати одну з перелічених довідок:
- негативний ПЛР-тест — зробити його треба не раніше ніж 72 години до вильоту;
- негативний швидкий антиген тест, що зроблений не раніше, ніж за 48 годин до поїздки;
- сертифікат вакцинації — має бути отриматний не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;
- довідка про перенесену хворобу Covid-19.
Не можна також забути про обов’язкове заповнення електронної анкети для отримання HES-коду.
Відпочинок у Туреччині: що треба знати
Коли краще їхати в Туреччину
Улітку в Туреччині зазвичай як на сковорідці в пеклі. А весною, наприклад, готелі ще напівпорожні, а погода — прохолодна.
Якщо хочеш поїхати бюджетно і, до того ж, продовжити коротке літо — їдь наприкінці сезону: у вересні – на початку жовтня можна дуже вигідно зловити тур.
Також у цей же час менше дітей і не так жарко, тому можна сміливо брати екскурсії.
Вибір міста
Анталія – вирує і денним, і нічним життям. Можна погуляти по Старому місту, поїздити на водоспади і в античні міста.
Кемер – гірський, із гальково-кам’янистими пляжами, сосновими лісами і морем зелені.
Аланія – спекотна, з піщаними пляжами, великою кількістю клубів і недорогим житлом.
Сіде – справжній музей під відкритим небом із помірним кліматом. Гарно підходить для відпочинку родиною.
Мармарис і Бодрум – жваві молодіжні курорти на Егейському узбережжі, зелені, з купою розваг. Тому сюди дітей брати не варто.
Белек – розкішний курорт із піщаними пляжами, який влетить у копієчку.
Розрахунок картою в Туреччині
Не полінуйся і зателефонуй у свій банк перед від’їздом. Зазвичай, треба просто попередити банк, що ти будеш за кордоном.
Але про всяк випадок – запитай, чи зможеш ти знімати гроші з карти і розплачуватися через термінал.
Май на увазі, Apple Pay і Google Pay у Туреччині не працюють, потрібна фізична присутність твоєї картки.
Екскурсії в Туреччині
У готельного гіда, як і у вуличних агентствах, екскурсії однакові. Лиш у гіда в кілька разів дорожче.
Якщо жахачки про відсутність страхування і сервісу тебе не лякають, в агентствах біля готелю можна обрати екскурсію по душі.Також по темі: Що подивитись в Афінах: ТОП найцікавіших місць Відпочинок у Стамбулі: куди сходити і на що подивитись Гарячі тури: купувати чи не варто?
Головне – купляючи екскурсію, проговорити, чи немає доплат, і взяти щось на зразок квитанції.
Транспорт у Туреччині
Не бійся вирушати в самостійні подорожі по місту. Користуйся маршрутками – «долмушами» – вони обладнані кондиціонерами й часто курсують. Оплата залежить від відстані, а розраховуватися краще лірами.
До речі, у турецькому громадському транспорті можна розрахуватися картою. Якщо ти не прихильник маршруток, то завжди можна орендувати машину. Особливо, якщо хочеш поїхати в інше місто – це комфортніше, ніж автобусом і дешевше за екскурсію.
Плюс: можна насолодитися краєвидами, зупинитися, де захочеш, але якщо ти боїшся серпантинів – то подумай двічі.
Таксі в Туреччині
Можна спіймати машину на дорозі. Можна підійти до найближчої машини. Таксі в Туреччині видно здалеку: воно завжди жовтого кольору, на даху автомобіля встановлена табличка з написом Taksi, а в салоні автомобіля є таксометр.
Можна попросити на рецепції найближчого готелю чи ресторану викликати тобі машину з найближчої зупинки таксі.
До того ж, у готелів є контакти найближчих перевірених зупинок, з яких вони викликають таксі для своїх клієнтів.
У всіх цих випадках потрібно:
- заздалегідь обговорити ціну поїздки;
- перед посадкою в таксі записати номер машини і назву компанії;
- перевірити, чи працює таксометр, якщо так – песвідчитися, чи його обнулили.
Знайомство з персоналом готелю
Саме персонал готелю, а не представники турагентства – твоя права рука під час відпочинку.
Ти будеш захищений від зовнішніх загроз у вигляді комунікабельних турецьких чоловіків, які дуже люблять ім’я Наташа.
Тобі завжди підкажуть найкраще місце на пляжі, ресторанчик і клуб, допоможуть із екскурсіями і принесуть холодну воду, навіть якщо це не їх робота.
Ми познайомилися з барменами, і вони робили нам коктейлі в літрові стакани замість 300 мл. Непогано, правда?
Вода
Не пий воду з крана – вона хлорована. Краще купуй бутильовану. Якщо ти в готелі, то в більшості з них щодня приносять воду в номер, а ще її можна взяти під час вечері або набрати з кулера.
Інформація для тих, хто палить
Туреччина – країна курців, а сигарети тут як друга валюта. Тим, хто палить, потрібно везти сигарети з собою, бо в Туреччині вони дорогі, і не факт, що знайдеш потрібну марку.
До того ж, вітчизняні сигарети можуть допомогти тобі отримати гарну знижку на базарі.
Вечірній шопінг
У Туреччині є поняття Akşam pazarı – години перед закриттям ринку. У цей час ціни знижуються.
На вечірньому ринку турки готові, а продукти, які швидко псуються, віддають майже за безцінь.
Не бачиш ціну – торгуйся
Магазини з фіксованими цінами і ринкові лавочки – різні речі.
Торгуватися в Туреччині – це майже національний вид спорту, де в азарті можна розіграти цілий спектакль.
Знизити ціну на чверть нескладно, наполовину – майстерність, на три чверті – мистецтво. Головна умова – чарівна посмішка.
Фотографії
При фотографуванні зверни увагу, щоб у кадр не потрапляли місцеві жителі, особливо жінки.
У Туреччині навіть вийшов закон, що забороняє робити такі знімки без дозволу.
Не можна вивозити з країни артефакти
Сувенір, прихоплений на згадку про подорож за кордон, легко може стати небезпечним і обернутися непередбаченими і неприємними наслідками. Наприклад, при проходженні митниці він може бути визнаний цінним, а його володаря або оштрафують, або відправлять у в’язницю – чекати рішення по справі.
Заборонені до вивозу
- Антикварні вироби, килими, яким понад 100 років. Якщо менше, потрібно взяти відповідний сертифікат у музеї і мати чек.
- Історичні артефакти, до яких належать усі види каменів: галька з пляжу, з узбіччя або уламки мармуру. Вони можуть виявитися, наприклад, фрагментами давньоримської колони.
- Ювелірні вироби на суму понад $15 000.
- Фрагменти ґрунту та деревини, а також будь-які геологічні, археологічні, природні, антропологічні об’єкти.
Нагадаємо, що раніше Ранок у великому місці розповідав, що подивитись у Туреччині.
Фото: Pexels