Як без грошей та досвіду відкрити власний бізнес у Туреччині?

У Туреччині кожен, хто мріє відкрити власний бізнес, може пройти безкоштовні курси. Там навчать всім правилам його ведення. Більше того, держава не лише цим допомагає майбутнім бізнесменам.

Андрій, якому пощастило називати батьківщиною одразу дві країни, народився і виріс в Україні, а живе в Туреччині. Українець вирішив поділитись, як без грошей та досвіду відкрити там власний бізнес, та як відстрочити виплату податків.

Як влада Туреччини допомагає майбутнім бізнесменам?

Туреччина, країна, яка завжди йде на зустріч своїм громадянам, принаймні, якщо вони хочуть відкрити власну справу. І мова йде не лише про матеріальну допомогу. Кожному, хто мріє про власний бізнес на пальцях розкажуть, що робити, а головне – за бізнес-лекції навіть грошей не попросять. І цим державна благодійність не обмежується. Місцеві банки, наприклад, охоче видають майбутнім бізнесменам кредити з низькою процентною ставкою. А особливим щасливчикам – гроші на розвиток дітища можуть дати з державної скарбниці.

У чому плюси турецького бізнесу?

Андрій каже, що плюси турецького бізнесу не лише в тому, що його легко відкрити, а й у тому, що в країні дуже прозора і лояльна система оподаткування. Кожен бізнесмен точно знає скільки грошей він віддав і на що вони підуть. Більше того, якщо у власника того чи іншого підприємства скрутні часи і він не може зараз віддавати частину свого заробітку державі, йому теж підуть назустріч.

Чи можна ухилитися від сплати податків?

«Держава може надати певні податкові канікули. Тобто вона всіляко зацікавлена у тому, щоб ви займалися своїм приватним бізнесом», – розповів Андрій.

До бізнесменів з труднощами держава лояльна, а от з усіма іншими дуже сувора. Тому ухилитися від сплати податків в Туреччині майже неможливо.

«Якщо ви займаєтесь інтернет-бізнесом, у вас є, скажімо, інтернет-магазин, то уникнути сплати податків вам не вдасться. Буде дуже жорсткий контроль за всім, чим ви займаєтесь. Вам доведеться звітувати за кожну копійку. Банківський сектор ретельно все перевіряє», – каже українець.

Яким бізнесом не дозволять займатися?

Хоч держава і надає своїм громадянам можливість повчитися та не всі цим користуються. Відкривають ресторани, готелі і магазини покладаючись на власну інтуїцію, а не на знання. Можливо, це одна з причин, через яку в деяких сферах простим громадян просто не дозволять відкрити щось своє.

«Також є частина бізнесу, яким вам не дадуть займатися. Це, перш за все, телекомунікаційним бізнесом. У нього практично монополія в державі, і пробитися на цей ринок майже неможливо», – зазначив українець.

Туреччина – країна, яка дає можливості. Далеко не кожен хоче ними скористатися, але це вже інша справа. Головне, що Туреччина любить своїх дітей, хоч часто вони і справді поводяться, як діти, у серйозних справах.

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