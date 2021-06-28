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ICTV Ранок 28.06.2021 06:30
28.06.2021 06:30
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День Конституції 2021: патріотичні привітання зі святом


28 червня в Україні відзначають День Конституції. У цей день у 1996 році було ухвалено Основний Закон України.

Ранок у Великому Місті зібрав теплі та патріотичні привітання. Не забудьте надіслати їх своїм рідним, друзям та колегам.

Привітання з Днем конституції у віршах

Рідна Україна – мова солов’їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – пара лебедина,

Озеро бездонне і стрімка ріка,

У саду хатина – біла сорочина,

Стежечка-стежина в зелен-споришах.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

***

Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу,в горах,на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

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Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

З Днем Конституції картинка

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Конституції сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

Привітання з Днем конституції в прозі

Вітаю з Днем Конституції України і від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам’ятати про свої права, поважати будь-який закон і правильно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.

З Днем Конституції картинка

У цей важливий свято для країни і громадян – День Конституції України, бажаємо кожному благополуччя, родинного щастя, міцного здоров’я та віри в світле, мирне майбутнє нашої улюбленої України! Нехай вам щастить!

***

Вітаю з Днем ​​Конституції України! Бажаю нашому народові і Вам особисто жити тільки в добрі, мирі та благополуччі. Ніколи не забувати, що ми, перш за все, люди. Викорінювати ненависть. Виховувати честь і гідність. Вірити в справедливість і шукати її! …

Короткі СМС вітання на День Конституції

З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
***

Якщо є українцем ти
Але подався у інші світи –
Благослови тебе Боже
Мову й культуру свою зберегти!

З Днем Конституції картинка

З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Та мирного неба й свободи! Ура!…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію Дня Конституції України.

Фото: Pixabay

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Теги: привітання
28.06.2021 06:30



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