День Конституції 2021: патріотичні привітання зі святом

28 червня в Україні відзначають День Конституції. У цей день у 1996 році було ухвалено Основний Закон України.
Ранок у Великому Місті зібрав теплі та патріотичні привітання. Не забудьте надіслати їх своїм рідним, друзям та колегам.
Привітання з Днем конституції у віршах
Рідна Україна – мова солов’їна,
Золоте колосся, маки у житах.
Край воріт – калина, верба, яворина,
Храми і світлиці в барвах-рушниках.
Рідна Україна – то душі краплина,
Пісня журавлина у ранковий час.
Рідна Україна – то земля єдина,
Що сходив ногами босими Тарас.
Рідна Україна – пара лебедина,
Озеро бездонне і стрімка ріка,
У саду хатина – біла сорочина,
Стежечка-стежина в зелен-споришах.
Рідна Україна – за столом родина,
Яром-долиною стелиться туман.
Батькова розмова – тиха, вечорова,
Мамина молитва – вічний талісман.
***
Сьогодні свято на моїй землі,
Де вітер гладить золоте колосся,
І ластівку несе у неба синю гладь,
Яку розділить лиш літака полоска.
Сьогодні свято на моїй землі,
Де проживають вільні люди вже віками,
В степу,в горах,на заході і сході,
Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можем написати вільно,
Свобода слова і права людини-наш закон,
Із чим вітаю вас шановні щиро!Також по темі: 25 річниця Дня Конституції України — привітання в картинках Не просто додатковий вихідний. Україна святкує 25-ту річницю Конституції України Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову та свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
Про тих, кого героями вважаю,
Що людство рятували від руїни, –
Синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
Завжди усе, що думаю, казати,
На незалежну та міцну державу,
На все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
Залиш ти справи і турботи
Для прикрощів нема причини,
День Конституції сьогодні
В нашій чудовій України.
Нехай в цей день радіють люди
І розвиваються всебічно.
Закон сьогодні торжествує.
Кругом усміхнені обличчя.
Нехай всі біди і печалі
Обходять нашу батьківщину.
Тобі бажаю процвітання,
Пишайся нами, Україно!
Привітання з Днем конституції в прозі
Вітаю з Днем Конституції України і від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю країною і пам’ятати про свої права, поважати будь-який закон і правильно розуміти трактування будь-якого правила. Нехай Конституція забезпечує повноцінне життя і дає можливість самореалізації в цьому житті.
У цей важливий свято для країни і громадян – День Конституції України, бажаємо кожному благополуччя, родинного щастя, міцного здоров’я та віри в світле, мирне майбутнє нашої улюбленої України! Нехай вам щастить!
***
Вітаю з Днем Конституції України! Бажаю нашому народові і Вам особисто жити тільки в добрі, мирі та благополуччі. Ніколи не забувати, що ми, перш за все, люди. Викорінювати ненависть. Виховувати честь і гідність. Вірити в справедливість і шукати її! …
Короткі СМС вітання на День Конституції
З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
***
Якщо є українцем ти
Але подався у інші світи –
Благослови тебе Боже
Мову й культуру свою зберегти!
З днем Конституції, українці, вітаємо,
Щасливого життя вам щиро бажаємо,
Всіх благ, удачі, радості, добра,
Та мирного неба й свободи! Ура!…
Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію Дня Конституції України.
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