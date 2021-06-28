Не просто додатковий вихідний. Україна святкує 25-ту річницю Конституції України

28 червня традиційно відзначається День Конституції України.

Цьогоріч Україна святкує 25-ту річницю з дня прийняття Основного Закону, що припадає на понеділок.

Це не просто ще один вихідний влітку, а одне з найголовніших державних свят, яке переслідує надважливі цілі.

Ранок у Великому Місті вирішив усе детально розповісти.

День Конституції: що треба знати?

Історія свята

День Конституції України — це державне свято, історія якого почалася ще 1996 року.

Тоді, у ніч на 28 червня, після дискусії тривалістю 23 години, парламент прийняв Конституцію незалежної України.

“Є Конституція!”, – такими словами тодішній голова Верховної Ради Олександр Мороз сповістив про ухвалення Основного закону.

Після цього до зали ВРУ урочисто внесли синьо-жовтий державний прапор і вперше увімкнули національний гімн України.

Найцікавіше про День Конституції

Україна як незалежна держава прожила без Основного закону практично п’ять років і стала останньою з пострадянських країн, де прийняли Конституцію;

Народні депутати майже добу працювали над проектом, залишаючись у сесійній залі без перерв;

Найгостріші дискусії точилися довкола питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Криму та російської мови;

Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі;

День Конституції — це єдиний державний вихідний, згадка про який є в самому тексті Основного закону;

У 2011 році була презентована перша мініатюрна Конституція України – книжка розміром 2х3 см, а 2019 року в мережі Інтернет з’явилася електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів.

Традиції святкування

Як писали ми вище, 28 червня не просто додатковий вихідний день влітку.

Щороку влада та активісти намагаються донести громадянам важливість Конституції України, влаштовуючи:

просвітницькі та патріотичні заходи;

виставки;

паради;

концерти та фестивалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні в червні 2021.

Фото: torange.biz

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