День Конституції України: дата, історія та цікаві факти

Коли святкують День Конституції, історія свята та вихідні у честь цього у 2021 році.

День Конституції України – одне із найважливіших національних свят українців, яке прописане в Основному Законі.

Ранок у Великому Місті розповість тобі історію цієї дати та інші цікаві факти.

День Конституції України-2020

Історія прийняття Конституції України

Україна стала останньою державою із пострадянських, яка прийняла свою Конституцію. 5 років наша країна жила так би мовити по законах Радянського союзу.

Проте 27 та 28 червня стали вирішальними та переломними днями в історії нашої держави. Саме у ці дні наші депутати працювали майже 24 години і все ж прийняли Основний Закон України. Сталось це о 9:18 ранку 28 червня 1996 року.

«Є Конституція!» – ця фраза, яку озвучив тодішній спікер Верховної Ради України Олександр Мороз, означала, що нардепи зробили важливу для нас справу – прийняли документ, яким ми можемо пишатись.

І не дарма! Адже міжнародне співтовариство визнало саме українську Конституцію однією із найдемократичніших у світі.

Автором та так званим «батьком» нашої Конституції вважається народний депутат Михайло Сирота.

Коли святкувати

Щороку День Конституції України святкують 28 червня. Це ж, до речі, прописано і в Основному Законі держави.

І, звичайно, цього дня, коли б він не був, українці мають вихідний.

У 2021 році День Конституції випадає на понеділок. Таким чином українці матимуть одразу 3 вихідних дні поспіль.

Цікаві факти

Присяга Президента України. Кожен глава української держави, перш ніж почати виконувати свої обов’язки, має прийняти присягу. Для цього він кладе руку на Пересопницьке Євангеліє та на Конституцію України.

Кожен глава української держави, перш ніж почати виконувати свої обов’язки, має прийняти присягу. Для цього він кладе руку на Пересопницьке Євангеліє та на Конституцію України. Конституція у мініатюрі. У 2011 році художник-графік Ігор Степанов створив першу мініатюрну Конституцію України розміром 2х3 см. Вона має 160 сторінок, на яких вручну написано 9 тисяч букв.

У 2011 році художник-графік Ігор Степанов створив першу мініатюрну Конституцію України розміром 2х3 см. Вона має 160 сторінок, на яких вручну написано 9 тисяч букв. Конституція-комікс. У 2019 році у електронному варіанті створили Конституцію України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником – Олександр Костенко.

У 2019 році у електронному варіанті створили Конституцію України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали брати Капранови, а художником – Олександр Костенко. Конституція – найголовніший документ в Україні. Закони, які приймаються депутатами, не мають суперечити Конституції України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українців готуватимуть до військової агресії.

Фото: Unsplash

Дарина Реготун

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