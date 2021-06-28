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ICTV Ранок 28.06.2021 07:00
28.06.2021 07:00
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25 річниця Дня Конституції України — привітання в картинках


День Конституції України – це не просто додатковий вихідний влітку, а одне із найважливіших національних свят українців, яке прописане в Основному Законі.

Цьогоріч в понеділок, 28 червня ми відзначаємо 25-ту річницю Конституції.

Поспіши привітати рідних, друзів та колег зі святом і нагадай за одне про його важливість.

Також по темі: Модний гороскоп на літо: що зірки радять носити представницям різних знаків Зодіаку Не просто додатковий вихідний. Україна святкує 25-ту річницю Конституції України Модні спідниці 2021: найефектніші моделі на літо

Ранок у Великому Місті підготував привітання до Дня Конституції в картинках.

Вітальні листівки до Дня Конституції

вітальна листівка з Днем Конституції 2021

Фото: Pexels

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вітальна листівка з Днем Конституції 2021

Фото: Pixabay

***

вітальна листівка з Днем Конституції 2021

Фото: Unsplash

***

вітальна листівка з 25 річницею Конституції України

Фото: Pixabay

***

вітальна листівка з 25 річницею Конституції України

Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у червні 2021.

Головне фото: Pexels

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Теги: День Конституції, Конституція, привітання
28.06.2021 07:00



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