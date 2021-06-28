25 річниця Дня Конституції України — привітання в картинках

День Конституції України – це не просто додатковий вихідний влітку, а одне із найважливіших національних свят українців, яке прописане в Основному Законі.
Цьогоріч в понеділок, 28 червня ми відзначаємо 25-ту річницю Конституції.
Поспіши привітати рідних, друзів та колег зі святом і нагадай за одне про його важливість.Також по темі: Модний гороскоп на літо: що зірки радять носити представницям різних знаків Зодіаку Не просто додатковий вихідний. Україна святкує 25-ту річницю Конституції України Модні спідниці 2021: найефектніші моделі на літо
Ранок у Великому Місті підготував привітання до Дня Конституції в картинках.
Вітальні листівки до Дня Конституції
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у червні 2021.
Головне фото: Pexels