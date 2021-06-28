25 річниця Дня Конституції України — привітання в картинках

День Конституції України – це не просто додатковий вихідний влітку, а одне із найважливіших національних свят українців, яке прописане в Основному Законі.

Цьогоріч в понеділок, 28 червня ми відзначаємо 25-ту річницю Конституції.

Поспіши привітати рідних, друзів та колег зі святом і нагадай за одне про його важливість.

Ранок у Великому Місті підготував привітання до Дня Конституції в картинках.

Вітальні листівки до Дня Конституції

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у червні 2021.

Головне фото: Pexels

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