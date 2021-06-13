Не “Ходом королеви” єдиним. Фільми та серіали з неперевершеною Анею Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой: фільми та серіали з участю талановитої акторки.

Незвичну зовнішність та геніальну акторська гру Ані Тейлор-Джой просто неможливо не запам’ятати.

Тож не дивно, що після “Ходу королеви”, який у 2020 здійснив справжнісінький фурор, популярність голівудської зірки неабияк зросла.

І поки мільйони глядачів чекають, коли ж Netflix оголосить про вихід другого сезону серіалу, ми пропонуємо тобі переглянути інші стрічки з участю неперевершеної Ані Тейлор-Джой.

Шукай, що тобі найбільше лежить до душі, у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Фільми та серіали з Анею Тейлор-Джой

Відьма

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDB: 6,9

Якщо ти любиш фільми жахів, тоді не проходь повз.

Роберт Еґґерс вирішив зняти моторошну картину, опираючи на новоанглійську народну казку.

Але її варто глянути не лише заради гострих емоцій, а й щоб насолодитись неймовірними акторськими здібностями Ані Тейлор-Джой.

Сюжет

1628 рік. У новій Англії, у звичайній комуні живе сімейство, що дотримується суворих християнсько-пуританських поглядів. До них раптом стукає ціла низка бід.

Несподівано гине урожай, вночі чуються стогони і моторошні вигуки, а по кутах хатини бродять жахливі тіні.

Але це не найстрашніше — безслідно зникає новонароджений син Катріни і Вільяма. Середньому сину в лісі зустрілося надприродне створіння, яке налякало його до смерті.

А в цей час щось недобре коїться з найстаршою дитиною колоністів. Невже сімнадцятирічна Томасіна — Відьма?

Спліт

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDB: 7,3

Цей гостросюжетний трилер подарував Ані Тейлор-Джой першу хвилю популярності, тож не можемо про нього не згадати.

До того ж, стрічка була увінчена неабияким успіхом.

Сюжет

Головний герой фільму — незвичайний молодий чоловік на ім’я Кевін — страждає рідкісним психологічним розладом: в його голові існують 23 різні особистості.

Одного разу одна з них бере гору над Кевіном, в результаті чого хлопець, сам того не відаючи, бере в заручниці трьох дівчат і ховає їх у себе вдома.

Згодом дівчата починають розробляти план втечі. Але вони ще не знають, що їх викрадач — незвичайний злочинець …

Емма

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDB: 6,7

Красива та цікава британська комедійна драма, заснована на однойменному романі Джейн Остін, теж заслуговує твоєї уваги.

Сюжет

В центрі сюжету історія молодої та кмітливої дівчини на ім’я Емма Вудхаус.

Вона досить заможна та злегка зарозуміла дівчина, що не бачить сенсу в одруженні.

Дівчина навмисно не обтяжує себе шлюбом і вихованням дітей, адже заміжжя — не просто помилка, це спосіб втратити саму себе.

Проте Емма не проти допомогти “влаштувати життя” іншим дівчатам. І саме у цій непростій справі дівчина розкриває світ талант…

Чистокровні

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDB: 6,9

А це ідеальний варіант для тих, хто ніяк не може визначитись, чого ввечері хочеться більше — сміятися чи жахатися.

Тут тобі і трилер, і комедія, тож мерщій вмикай.

Сюжет

Дороги двох подруг з передмістя Коннектикуту розійшлися, і дівчата не бачилися кілька років.

Коли вони знову зустрічаються, то вирішують відновити свою колишню дружбу.

При більш тісному спілкуванні дівчата помічають, що вони обидві дуже змінилися, і навіть стали здатними на вбивство…

Мініатюрист

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDB: 7,0

Цей міні-серіал вщерть сповнений загадок, таємниць та атмосфери 17 століття.

Словом — нудно не стане!

Сюжет

Юну Неллі Ортман сватають за заможного купця Йоханнеса Брандта.

Дівчина не дуже хоче виходити заміж за незнайомця, але розуміє, що цей шлюб дозволить поліпшити фінансове становище її сім’ї.

Після заміжжя Нелла переїжджає до столичного особняк ачоловіка, де знайомиться з сестрою Йоханнеса — Марін і нечисленними слугами.

Життєрадісна дівчина поступово починає нудьгувати на новому місці і чоловік вирішує її розважити.

Він замовляє ляльковий будиночок, точну копію справжнього особняка.

Нелла в захваті від подарунка і наймає мініатюриста, щоб той населив макет муляжами його мешканців. Але незабаром виявляється, що мешканці іграшкового будиночка живуть своїм життям…

Гострі картузи 5

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDB: 8,8

Немає потреби пояснювати, що ж таке ті “Гострі картузи”.

Хоч раз про нього, але ти все ж мав(-ла) чути.

То от, Аня Тейлор-Джой доєдналась до команди геніальних акторів аж у 5 сезоні, і неабияк прикрасила його!

Сюжет

Шелбі тримають в страху весь Бірмінгем. Їх банда — одна з найвпливовіших у місті.

Нехай їх злочинна діяльність і приносила чимало проблем, але технічний прогрес і ведення бізнесу залежали саме від представників цього сімейства.

Мослі використовує недавні шокуючі події, щоб виступити перед народом і збільшити кількість прихильників своїх ідей.

Тим часом, Артур і його люди прибувають на рандеву в Лаймхаус, але ситуація різко змінюється.

Томмі ж вирішує відвідати старого військового товариша, щоб використовувати його вельми специфічний навик.

Що ж з цього вийде?

Небезпечний елемент

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDB: 6,2

Ще одна неймовірна стрічка, яка заслуговує твоєї уваги.

Не лише талановитий акторський склад, а й динамічний сюжет, точно не залишать тебе байдужим(-ою)!

Сюжет

Одержимі пристрастю до досліджень, вони назавжди змінили світ.

Ця історія про те, як великі відкриття можуть привести до страшних катастроф.

П’єр і Марія Кюрі — коханці, першовідкривачі, генії…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Ані Тейлор-Джой.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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