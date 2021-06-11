Фільми з хепі-ендом, які варто подивитись

Тобі іноді хочеться подивитися фільм, аби розслабитися? Переглянути щось таке, щоб підняти собі настрій?

Ранок у Великому Місті вирішив написати список фільмів з хепі-ендом. Тепер тобі буде, що подивитися ввечері.

Шлях додому (2019)

Собака Белла та хлопець Лукас майже весь час проводять разом. Між ними є якийсь невидимий, але дуже сильний зв’язок.

Одного разу Белла загубилася та опинилася за сотні миль від дому.

Але вона знає, що обов’язково повернеться до Лукаса.

Чи зможе вона повернутися додому та які пригоди її очікують?

Рейтинг IMDb: 6,7

Трейлер

Романтики “303” (2018)

Наречений Юле проживає у Португалії, тому вона вирішила поїхати до нього.

Одного разу на заправці вона зустрічає незнайомця Яна та погоджується його підвезти. Він хоче доїхати в Іспанію, аби знайти там свого біологічного батька.

Поспілкувавшись, вони розуміють, що у них багато чого спільного. Тепер Юле та Ян не хочуть розлучатися, але що робити зі своїм власним життям?

Рейтинг IMDb: 7,5

Трейлер

Відпочинок за обміном (2006)

Цей фільм варто подивитися не лише через цікавий сюжет, а ще й через тандем двох головних героїнь: Кемерон Діас та Кейт Вінслет.

Айріс (Кейт Вінслет) і Аманда (Кемерон Діас) познайомились на сайті обміну житлом на час відпустки. Вони живуть на відстані 10 000 кілометрів один від одного.

Одна з Лос-Анджелесу, а інша з Англії, але їх поєднує те, що вони обидві в розпачі.

Домовившись помінятися континентами, Айріс і Аманда кардинально змінюють своє життя.

Рейтинг IMDb: 6,9

Трейлер

Родина за хвилину (2018)

Піт, у ролі якого Марк Волберг, і Еллі, Роуз Бірн, були щасливі у шлюбі та не замислювались про дітей. Але після того, як їм виповнилося 40 років, вони вирішили усиновити дитину.

Несподівано для себе, вони обирають не маленького пупсика, а проблемну 15-річну дівчину-підлітка, у якої, до того ж, є молодші брат та сестра.

На батьків чекають непрості випробування, діти їм не дають спокійно насолоджуватися життям, як це було раніше.

Цікаво, як вони впораються?

Рейтинг IMDb: 7,3

Трейлер

Мало, багато, сліпо (2015)

Він може концентруватися тільки в ідеальній тиші, адже він винахідник головоломок. Вона – чудова піаністка, яка не може жити без музики.

Тепер вони сусіди, які ненавидять один одного, хоча жодного разу в житті не бачилися.

Але, як ми знаємо, ненависть може перетворитися в кохання.

Рейтинг IMDb: 6,6

Трейлер

Заміж на 2 дні (2012)

На сім’ю Ізабель, Діане Крюгер, накладено прокляття, адже всі перші шлюби жінок їхнього роду закінчуються розлученням.

Але дівчина вирішує обдурити долю. Вона хоче вийти заміж спочатку за якогось незнайомого та розлучитися з ним, аби у другому шлюбі жити довго та щасливо.

Цей план вдався б Ізабель, якби вона не закохалася в незнайомця, у ролі якого Дені Бун…

Рейтинг IMDb: 6,3

Трейлер

Завжди кажи “Так” (2008)

Звичайний менеджер, у ролі якого Джим Керрі, знаходиться у глибокій депресії.

Для того, аби йому стало легше, він вирішує завжди говорити “так” і погоджуватися з будь-якою пропозицією.

Рейтинг IMDb: 6,8

Трейлер

Звичайна магія (2005)

Друга світова війна. Ліві проживає в Денвері разом із батьком-священником і весь вільний чай приділяє вивченню археології.

Усі вважали, що у неї будуть великі перспективи у майбутньому, але у справу втручається кохання. Вона вагітна від військового пілота поза шлюбом.

Аби приховати ганьбу, її батько примушує вийти заміж за простого фермера Рея та переїхати в Колораду.

Вони не рівня один одному, але чим довше Ліві та Рей живуть разом, тим більше у них спільного.

Рейтинг IMDb: 7,6

Трейлер

Пригоди у Вегасі (2008)

Після веселого вечора в Лас-Вегасі дві абсолютно незнайомі людини, Джой (Кемерон Діас) і Джек (Ештон Кутчер), прокидаються разом в одному ліжку.

Виявляється, що цієї ночі вони одружилися та виграли джекпот.

Але тепер кожен з них думає, як звільнитися одне від одного та забрати всі гроші собі.

Рейтинг IMDb: 6,1

Трейлер

Сім’я Бельє (2014)

16-річна Паула єдина із сім’ї, яка чує. Вона завжди допомагає своїй родині у звичайному світі.

У дівчини прекрасний голос і одного разу її вчитель музики надихає Паулу взяти участь у вокальному конкурсі, який буде проходити в Парижі.

Але для цього вона повинна залишити свою сім’ю.

Рейтинг IMDb: 7,3

Трейлер

Але на цьому списки не закінчуються, адже раніше ми писали про фільми з Ніколь Кідман та ще багато крутих підбірок у рубриці кіно.

Фото: IMDb

Мар’яна Ткаліч

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