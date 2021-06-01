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ICTV Ранок 01.06.2021 14:46
01.06.2021 14:46
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Осідлати єдинорога. Леся Нікітюк поділилась кумедним відео у своєму Instagram


Народна улюблениця, відома українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує свій лакшері-відпочинок на розкішній віллі у Туреччині.

Леся була б не Леся, якби не потішила підписників свого Instagram кумедним відео.

Цього разу вона вирішила ефектно осідлати єдинорога в басейні. Але щось пішло не так…

Під відео зірка залишила своєрідну мудрість:

Якщо осідлати коня не виходить з першого разу… то обовязково вийде… з ніякого.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк заснула в гримерці.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк
01.06.2021 14:46



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