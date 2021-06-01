Осідлати єдинорога. Леся Нікітюк поділилась кумедним відео у своєму Instagram

Народна улюблениця, відома українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує свій лакшері-відпочинок на розкішній віллі у Туреччині.
Леся була б не Леся, якби не потішила підписників свого Instagram кумедним відео.
Цього разу вона вирішила ефектно осідлати єдинорога в басейні. Але щось пішло не так…
Під відео зірка залишила своєрідну мудрість:
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Якщо осідлати коня не виходить з першого разу… то обовязково вийде… з ніякого.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк заснула в гримерці.
Фото: lesia_nikituk