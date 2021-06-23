Цистит: симптоми, причини та лікування

Найчастіше на цистит страждають саме жінки через анатомічні особливості, але від цього захворювання не застрахований ніхто.
Чоловіки та діти будь-якого віку також можуть захворіти.
Тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі симптоми та особливості лікування циститу.
Цистит – запалення сечового міхура, яке може виникнути внаслідок бактеріальної або грибкової інфекції. Хоча інколи буває, що хвороба має і неінфекційну природу.
Причини
Основні причини циститу у жінок:
- переохолодження організму
- використання неперевірених гігієнічних засобів
- тривала катетеризація сечового міхура
- інфекції, які передаються статевим шляхом
- гормональні порушення
- недостатня інтимна гігієна
- різка зміна клімату, яка впливає на імунітет
Аби зменшити ризик розвитку циститу жінкам бажано надавати перевагу натільній білизні, яка виготовлена з натуральних матеріалів.
Синтетичний одяг не пропускає повітря, тому там можуть розмножуватися патогенні бактерії.
Симптоми
Симптоми циститу дуже неприємні та їх складно не помітити.
- відчуття неповного випорожнення сечового міхура
- різкий біль під час сечовипускання
- підвищення температури тіла
- часте сечовипускання
- слабкість і запаморочення
- сеча бурого або червоного відтінку
Окрім цього, під час відвідування туалету в сечі можна помітити домішки крові. Усе це супроводжується різким болем внизу живота.
При появі будь-яких симптомів одразу необхідно звертатися до гінеколога або уролога для подальшого лікування.Також по темі: Неймовірна чорниця. ТОП-5 корисних властивостей ягоди Гімнастика для очей: 5 найкращих вправ для гострого зору Корисні смузі: топ найкращих літніх рецептів
Лікування та профілактика
Важливо пам’ятати, що під час виникнення циститу, самолікування може бути небезпечним.
Існує великий ризик того, що захворювання може перейти в хронічну форму.
Групи лікарських засобів, які можуть призначити під час лікування циститу:
- знеболювальні
- антибіотики
- сечогінні засоби
- протизапальні ліки
Окрім цього, лікування гострого циститу супроводжується дієтою, яка виключає з раціону гостру та солону їжу, шоколад, алкоголь, міцну каву та чай.
Пацієнту слід дотримуватися постільного режиму та відпочивати. Пити багато рідини, особливо корисні морс з журавлини та трав’яні чаї.
У випадку хронічного циститу обов’язково потрібно здати аналіз сечі на бактеріальний посів та нормалізувати видільну функцію.
Дотримання правил особистої гігієни, особливо під час менструації – важлива умова профілактики.
Не переохолоджуйся та дотримуйся правил здорового способу життя для підтримки імунітету.
Пам’ятай, що навіть лікування циститу в домашніх умовах повинно бути обов’язково погоджено з лікарем.
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