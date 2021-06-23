Цистит: симптоми, причини та лікування

Найчастіше на цистит страждають саме жінки через анатомічні особливості, але від цього захворювання не застрахований ніхто.

Чоловіки та діти будь-якого віку також можуть захворіти.

Тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі симптоми та особливості лікування циститу.

Цистит – запалення сечового міхура, яке може виникнути внаслідок бактеріальної або грибкової інфекції. Хоча інколи буває, що хвороба має і неінфекційну природу.

Причини

Основні причини циститу у жінок:

переохолодження організму

використання неперевірених гігієнічних засобів

тривала катетеризація сечового міхура

інфекції, які передаються статевим шляхом

гормональні порушення

недостатня інтимна гігієна

різка зміна клімату, яка впливає на імунітет

Аби зменшити ризик розвитку циститу жінкам бажано надавати перевагу натільній білизні, яка виготовлена з натуральних матеріалів.

Синтетичний одяг не пропускає повітря, тому там можуть розмножуватися патогенні бактерії.

Симптоми

Симптоми циститу дуже неприємні та їх складно не помітити.

відчуття неповного випорожнення сечового міхура

різкий біль під час сечовипускання

підвищення температури тіла

часте сечовипускання

слабкість і запаморочення

сеча бурого або червоного відтінку

Окрім цього, під час відвідування туалету в сечі можна помітити домішки крові. Усе це супроводжується різким болем внизу живота.

При появі будь-яких симптомів одразу необхідно звертатися до гінеколога або уролога для подальшого лікування.

Лікування та профілактика

Важливо пам’ятати, що під час виникнення циститу, самолікування може бути небезпечним.

Існує великий ризик того, що захворювання може перейти в хронічну форму.

Групи лікарських засобів, які можуть призначити під час лікування циститу:

знеболювальні

антибіотики

сечогінні засоби

протизапальні ліки

Окрім цього, лікування гострого циститу супроводжується дієтою, яка виключає з раціону гостру та солону їжу, шоколад, алкоголь, міцну каву та чай.

Пацієнту слід дотримуватися постільного режиму та відпочивати. Пити багато рідини, особливо корисні морс з журавлини та трав’яні чаї.

У випадку хронічного циститу обов’язково потрібно здати аналіз сечі на бактеріальний посів та нормалізувати видільну функцію.

Дотримання правил особистої гігієни, особливо під час менструації – важлива умова профілактики.

Не переохолоджуйся та дотримуйся правил здорового способу життя для підтримки імунітету.

Пам’ятай, що навіть лікування циститу в домашніх умовах повинно бути обов’язково погоджено з лікарем.

Нагадаємо, що раніше ми писали про симптоми та причини виникнення печії.

Фото: Unsplash

Мар’яна Ткаліч

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