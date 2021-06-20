Теплі слова для тата. Привітання з Днем батька 2021

День батька – привітання для татусів українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Сьогодні, 20 червня, в Україні відзначають День батька. Не забудь подякувати татусю за любов, турботу та підтримку – йому буде дуже приємно.

Ранок у Великому Місті зібрав теплі й щирі побажання з цим святом. Вибирай, яке тобі більше до смаку.

Привітання з Днем батька у прозі

Улюблений татко, спасибі тобі за те, що вчив мене життю рука об руку з тобою, допомагаючи мені всією твоєю мужністю і рішучістю. Тато, для мене ти той, ким можна пишатися, кому я хочу сказати слова подяки, і, перш за все, ти той, кого я люблю і поважаю. З Днем Батька.

***

Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора! Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

Дорогий батько. Хочу привітати тебе з твоїм днем і побажати справжньої батьківської любові та уваги. Ти став для мене прикладом і опорою в житті. І я дякую тобі за все. Будь щасливим.

Привітання з Днем батька у віршах

Ти мій тато, ти найкращий,

Сильний, добрий, найрідший,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе безмежно,

І пишаюся, тобою.

В житті ти переможець,

І справжній боєць!

Не кожен буде батьком,

Не кожному це по зубам.

Не кожен з рідною сім’єю,

Буде від початку й до кінця.

Тож уклін тобі найнижчий,

Вдячний довіку буду тобі.

Що не знав як жить без батька,

Що опору мав зажди.

Батько. Це означає так багато.

Спасибі тобі, мій рідний.

Буваєш ти м’яким і суворим,

Веселим і сумним часом.

Сьогодні забудь про негоди,

Я Хочу привітати тебе.

Бажаю здоров’я і щастя

Від чистого серця, люблячи.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

Короткі привітання з Днем батька

Я обіцяю жити гідно

І не вдарити в бруд обличчям,

Щоб ти сином міг пишатися,

Як я пишаюся своїм батьком!

***

З Днем Батька! Від щирого серця бажаю тобі радості і безтурботного життя! Залишайся таким же сміливим, веселим і надійним! Ми тебе дуже сильно любимо!

***

Татусю, зі святом тебе вітаю! Твоя турбота і підтримка дуже цінна для мене! Спасибі, що ти завжди поруч! Міцного тобі здоров’я, щастя, радості і нехай доля дасть все, про що ти мрієш.

Привітання з Днем батька в картинках

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання хрещеному батьку.

Фото: Pexels

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