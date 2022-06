Привітання з днем медичного працівника у віршах та прозі

Як привітати лікаря чи медсестру з професійним святом, яке відмічають 16 червня? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі привітання з Днем медика 2020 у віршах та прозі.

Ви запорука нашого здоров’я, низький уклін вам за вашу невтомну працю та щире і відкрите серце. Завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з’являється віра та надія на одужання, і це найголовніше. Від усієї душі бажаємо вам здоров’я, щастя та безхмарного неба. З професійним святом вас!

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю життя без уколів з боку близьких людей, без серцевих ран і травм душі. Нехай кожен день дарує посмішки вдячності пацієнтів, приємні сюрпризи від коханих, радісні новини та неймовірні сили для звершення усіх планів.

***

Всіх медичних працівників вітаю з професійним святом! Бажаю чистої і стерильної життєвої дороги, міцного імунітету від усіх негараздів, загартованої сили духу, міцного здоров’я, перемог і просування на професійному шляху. Радості вам, розвитку, нових вражень, добра і достатку!

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправна чарівниця.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Ви життя рятуєте,

Зуби нам пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель,нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі,сто років,

Ще людям служити!

Також по темі: Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки

Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

Дорогі колеги! Прийміть мої вітання в День медичного працівника. Бути лікарем – це дійсно ваше покликання, ви допомагаєте своїм пацієнтам зберегти найцінніше – здоров’я та довголіття. Будьте впевнені, що люди вам завжди вдячні! Так тримати! Зі святом!

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживемо!

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю вам хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні і вагітного гаманця!

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем Батька.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.