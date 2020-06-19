Найкращі привітання з Днем батька у прозі, віршах та картинках

День батька – миле і світле свято. І привітати з ним свого татуся буде правильним рішенням. Ранок у Великому Місті зібрав красиві щирі вітання з Днем батька українською мовою у прозі, віршах та картинках.

Ми впевнені – твоєму татусю буде приємно отримати теплі слова в цей день.

Найкращі привітання з Днем батька 2020

Привітання з Днем батька у віршах

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Хто ремні давав мені в дитинстві?

Хто дарив любов безмежну?

Це улюблений мій татко:

Сильний й неповторний!

З Днем батька сьогодні я

Вітаю, пап, тебе!

Щоб був завжди здоровим,

Добрим, чуйним і веселим,

І в серці вічно молодий!

Привітання з Днем батька у прозі

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

***

Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора! Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

***

Як складно бути Батьком з великої літери! Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров’я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.

***

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

Короткі смс-привітання з Днем батька

Із Днем батька, мій татусю,

Будь здоровим, рідний мій.

Перемог тобі бажаю,

Посміхайся, вір і мрій.

***

Любий тату, здоров’я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

За турботу, працю й ласку

Дякую тобі,

Знаю точно, краще тата

В цьому світі не знайти!

Вітання з Днем батька від сина

Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе в свято

Ти найкращий в світі, мій хороший татку!

Вітання з Днем батька від доньки

Я кажу тобі “величезне спасибі” за те, що ти виховав мене, твою доньку, справжньою розумницею, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, тату, терпіння, міцного здоров’я! Будь таким мужнім і в той же час добрим, яким ти є!

***

Таточку любий, рідна людина, Цінна з тобою кожна хвилина, Щастя велике, що маю тебе, Хай тебе успіх великий знайде! Буде робота успішна, поважна, Друзі у хаті гарні та справжні, Буде кохання у серці велике, А для онуків будеш як приклад!

***

Хай ладяться справи у тебе, татусю,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

Картинки та листівки з Днем батька

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.

Фото: Pixabay

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