Найкращі привітання з Днем батька у прозі, віршах та картинках

День батька – миле і світле свято. І привітати з ним свого татуся буде правильним рішенням. Ранок у Великому Місті зібрав красиві щирі вітання з Днем батька українською мовою у прозі, віршах та картинках.
Ми впевнені – твоєму татусю буде приємно отримати теплі слова в цей день.
Найкращі привітання з Днем батька 2020
Привітання з Днем батька у віршах
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!Також по темі: Теплі та оригінальні: привітання з Днем народження у прозі Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки
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Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
***
Хто ремні давав мені в дитинстві?
Хто дарив любов безмежну?
Це улюблений мій татко:
Сильний й неповторний!
З Днем батька сьогодні я
Вітаю, пап, тебе!
Щоб був завжди здоровим,
Добрим, чуйним і веселим,
І в серці вічно молодий!
Привітання з Днем батька у прозі
В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежної любові! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров’я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі кого любиш завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!
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Шановний і рідний батько! Я вітаю тебе зі святом! Ти був завжди поруч у важкі часи, коли це було так потрібно! Ти наш захист, опора! Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!
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Як складно бути Батьком з великої літери! Ми вітаємо тебе, наш герой, з Днем усіх Отців! Нехай всі дні поруч з нами будуть для тебе незабутніми, найрадіснішими і прекрасними. Нам пощастило мати такого чоловіка і батька. Нехай здоров’я тебе не підводить, а в домі панує мир і затишок в оселі.
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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!
Короткі смс-привітання з Днем батька
Із Днем батька, мій татусю,
Будь здоровим, рідний мій.
Перемог тобі бажаю,
Посміхайся, вір і мрій.
***
Любий тату, здоров’я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!
***
За турботу, працю й ласку
Дякую тобі,
Знаю точно, краще тата
В цьому світі не знайти!
Вітання з Днем батька від сина
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і супернадійний.
Обнімаю і цілую я тебе в свято
Ти найкращий в світі, мій хороший татку!
Вітання з Днем батька від доньки
Я кажу тобі “величезне спасибі” за те, що ти виховав мене, твою доньку, справжньою розумницею, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, тату, терпіння, міцного здоров’я! Будь таким мужнім і в той же час добрим, яким ти є!
***
Таточку любий, рідна людина, Цінна з тобою кожна хвилина, Щастя велике, що маю тебе, Хай тебе успіх великий знайде! Буде робота успішна, поважна, Друзі у хаті гарні та справжні, Буде кохання у серці велике, А для онуків будеш як приклад!
***
Хай ладяться справи у тебе, татусю,
Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,
Бажаю тобі довгих світлих років,
Хай лине удача із різних боків,
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,
Та років до ста молодим залишайся!
Картинки та листівки з Днем батька
Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з Днем народження.
Фото: Pixabay