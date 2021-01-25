Топ продуктів, які допомагають від алергії

Що їсти від алергії?

Ранок у Великому Місті підготував для тебе список продуктів, які при регулярному вживанні діють не гірше за антигістамінні препарати.

Тож обов’язково включи їх до свого раціону.

Продукти від алергії

Зелений чай

Зелений чай багатий на катехіни. Ці речовини блокують утворення в організмі гістаміну – речовини, яка, власне, і викликає алергічну реакцію.

Завдяки цьому, зелений чай знімає такі симптоми сезонної алергії, як кашель, чхання і сльозотеча.

Аби відчути ефект, потрібно випивати не менше трьох чашок зеленого чаю на день.

Квашена капуста і йогурт

Під час сквашування в капусті з’являються пробіотики – молочнокислі бактерії – які підвищують імунітет та чинять антигістамінну дію.

Завдяки цьому, квашена капуста перешкоджає появі симптомів алергії та бронхіальної астми.

Схожу дію мають і молочнокислі продукти, зокрема – кефір та йогурт.

Кропива

Кропива – один із головних борців із алергією. Про її цілющі властивості відомо з давніх-давен.

Ця колюча трава вдвічі зменшує прояви алергії, оскільки здатна пригнічувати гормон, що її викликає.

Кропиву можна додавати в супи, салати та інші страви, або заварювати з нею чай.

Але будь обережним! Аби не поколотися, перед приготуванням обов’язково обдай траву окропом.

Помідори

Всіма улюблені помідори містять пігмент лікопін, який суттєво зменшує алергічну реакцію організму на пилок та інші подразники.

Також ця речовина міститься у грейпфрутах, хурмі та кавунах.

Саме він і фарбує ці фрукти в яскравий червоно-помаранчевий колір.

Жирна риба

Омега-3 жирних кислоти – ефективний природний засіб від алергії.

Вони захищають оболонки клітин, руйнування яких нерідко і є причиною алергічної реакції.

Найбільша кількість цих кислот міститься в жирній рибі, а саме – у лососі, сардинах та скумбрії.

Тож якщо маєш схильність до алергії, обов’язково включи їх до свого раціону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кавуна.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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