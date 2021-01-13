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ICTV / Ранок / Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень / 13.01.2021 16:49
13.01.2021 16:49
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Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень


Продукти для підвищення імунітету.

Існує безліч продуктів, які можуть підвищити імунітет, і тобі обов’язково про них потрібно знати.

Під час пандемії коронавірусу це більш ніж актуально.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе список продуктів для підвищення імунітету. Читай нижче.

Продукти для підвищення імунітету

Горіхи

горіхи

Фото: Pixabay

Вони містять поліненасичені жирні кислоти Омега-3, які слугують профілактикою серцево-судинних захворювань.

До того ж, вони регулюють рівень кальцію, кров’яний тиск, покращують зір, а ще запобігають появі онкологічних захворювань. Тому їх споживання принесе тобі неабияку користь.

Молочні продукти

молочні продукти фото

Фото: Pixabay

Як не дивно, саме молочні продукти допомагають підвищити імунітет. Тому вранці або ввечері на голодний шлунок варто пити склянку ряжанки, кефіру або йогурту.

Але не перестарайся, адже не кожен організм добре переносить лактозу. І головне – купуй натуральне.

Мед

мед фото

Фото: Pixabay

Його називають природним еліксиром здоров’я.

Цей корисний продукт містить фруктозу, сахарозу, глюкозу, а ще вітамін А, С, Е, К, вітаміни групи В, ферменти, органічні кислоти та мінеральні солі. Навіть ложка меду на день дасть свої результати.

Морква

морква фото

Фото: Pixabay

Моркву дуже корисно їсти у свіжому вигляді або готувати на пару. Вона має протизапальну дію.

Тож, якщо ти відчуваєш головний біль чи ломоту в тілі, «налягай» на моркву.

Червоне вино

червоне вино фото

Фото: Pixabay

Червоне вино дуже корисне, але пити його потрібно в помірній кількості, звичайно.

Якщо щодня випивати по келиху, то вважай, що застудні захворювання тебе не торкнуться, а ще воно допомагає при  розладах шлунку.

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Тепер ти знаєш методи, як покращити імунну систему. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про напоїв для молодості.

Фото: Pixabay

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Теги: імунітет, Алла Гичка, продукти
13.01.2021 16:49



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