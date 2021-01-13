Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень

Продукти для підвищення імунітету.

Існує безліч продуктів, які можуть підвищити імунітет, і тобі обов’язково про них потрібно знати.

Під час пандемії коронавірусу це більш ніж актуально.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе список продуктів для підвищення імунітету. Читай нижче.

Продукти для підвищення імунітету

Горіхи

Вони містять поліненасичені жирні кислоти Омега-3, які слугують профілактикою серцево-судинних захворювань.

До того ж, вони регулюють рівень кальцію, кров’яний тиск, покращують зір, а ще запобігають появі онкологічних захворювань. Тому їх споживання принесе тобі неабияку користь.

Молочні продукти

Як не дивно, саме молочні продукти допомагають підвищити імунітет. Тому вранці або ввечері на голодний шлунок варто пити склянку ряжанки, кефіру або йогурту.

Але не перестарайся, адже не кожен організм добре переносить лактозу. І головне – купуй натуральне.

Мед

Його називають природним еліксиром здоров’я.

Цей корисний продукт містить фруктозу, сахарозу, глюкозу, а ще вітамін А, С, Е, К, вітаміни групи В, ферменти, органічні кислоти та мінеральні солі. Навіть ложка меду на день дасть свої результати.

Морква

Моркву дуже корисно їсти у свіжому вигляді або готувати на пару. Вона має протизапальну дію.

Тож, якщо ти відчуваєш головний біль чи ломоту в тілі, «налягай» на моркву.

Червоне вино

Червоне вино дуже корисне, але пити його потрібно в помірній кількості, звичайно.

Якщо щодня випивати по келиху, то вважай, що застудні захворювання тебе не торкнуться, а ще воно допомагає при розладах шлунку.

Тепер ти знаєш методи, як покращити імунну систему. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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Фото: Pixabay

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