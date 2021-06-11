У жакеті на голе тіло. Джамала здивувала Instagram “спекотними” фото

Літо тільки розпочалось, а популярна українська співачка Джамала вже роздягається…

Так днями зірка показала в Instagram фото та відео зі своєї гарячої фотосесії.

До такого пікантного посту Джамала підібрала просто ідеальний підпис:

Стає спекотно, – написала співачка.

Аякже, після таких фото в жакеті на голе тіло — точно!

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Нагадаємо, раніше Джамала дала інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.

Фото: jamalajaaa

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