У жакеті на голе тіло. Джамала здивувала Instagram “спекотними” фото

Літо тільки розпочалось, а популярна українська співачка Джамала вже роздягається…
Так днями зірка показала в Instagram фото та відео зі своєї гарячої фотосесії.
До такого пікантного посту Джамала підібрала просто ідеальний підпис:
Стає спекотно, – написала співачка.
Аякже, після таких фото в жакеті на голе тіло — точно!
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Нагадаємо, раніше Джамала дала інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.
Фото: jamalajaaa
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11.06.2021 20:30
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