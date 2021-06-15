І кров спинить, і салат прикрасить: корисні властивості кропиви

Важко знайти людину, яка за своє життя не відчула на собі дію кропиви.

Неможливо забути ці пекучо-свербучі відчуття, а ще важче повірити, що рослина має дуже багато важливих властивостей.

Тож Ранок у Великому місті розповість тобі про корисні властивості кропиви.

Цю рослину застосовують лікувальних цілях, а саме кропиву пекучу і кропиву дводомну.

Кропива — природний концентрат вітамінів: А, В, С, Е, К, мікро і макро елементів: залізо, магній, мідь, кальцій, кремній, селен і фітонутрієнтов, зокрема, флавонідів, які запобігають хворобам серця, фітонцидів і органічних кислот.

Завдяки вмісту вітаміну К, кропива сприяє гарному згортанню крові, має протизапальну дію і допомагає при внутрішніх кровотечах.

Кропива нормалізує рівень цукру в крові. І, як відомо, кропиву активно використовують в косметології і фармацевтиці.

Фармакологія

Препарати, які містять у своєму складі кропиву, мають кровоспинний ефект.

Також листя рослини надає жовчо- і сечогінну дію, нормалізує ліпідний обмін, стимулює регенерацію тканин, зокрема слизових оболонок шлунка і кишечника.

Ліки з даної сировини збільшують кількість еритроцитів у крові, знижують рівень глюкози.

Косметологія

Також листя кропиви відрізняються антисептичними і антибактеріальними властивостями.

На полицях магазинів ми можемо побачити багато шампунів та масок для волосся з додаванням кропиви.

Вони мають різкий запах, але добре допомагають при випадінні волосся.

Вітаміни і мінерали, що входять до складу листя кропиви, допомагають поліпшити ріст волосся та сприяють оновленню клітин шкіри голови.

Кулінарія

Вживати кропиву можна як і іншу зелень, але лише молоду.

Молодою кропива ввжаєтся до моменту цвітіння.

Така рослина не жалить, а якщо і жалить, то зовсім трохи, збирати її краще в рукавичках.

Щоб вона вас не жалила при готуванні, її краще ошпарити окропом.

З кропивою готують зелений борщ, салати, соуси, діпи, пироги, яєчню, окрошку, ботвинью, крем-суп, смузі тощо.

Відварювати кропиву можна максимум три хвилини. Тому в супи кропиву додають в самому кінці приготування.

Також, щоб зберегти якомога більше корисних вітамінів, цю зелень краще рвати руками.

Нагадаємо, що раніше ми писали про корисні властивості черешні.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

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