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ICTV Ранок 13.06.2021 16:10
13.06.2021 16:10
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Секрети краси східних жінок: як вони доглядають за обличчям і тілом


Як доглядають за собою східні жінки – секрети молодості та краси.

Жінки Сходу можуть похизуватися оксамитовою ніжною шкірою, розкішним волоссям і міцними нігтями. І вони чудово виглядають до глибокої старості.

У чому ж секрет їхньої молодості та краси?

Звісно, не можна ігнорувати генетичний фактор. Втім, справа не лише у цьому.

Річ у тім, що східні красуні користуються натуральними і дуже дієвими засобами, що не містять хімічних домішок.

Їх можеш взяти на озброєння і ти.

Секрети краси східних жінок

Маска з куркуми

Куркума – потужний природний антисептик, і на Сході про це добре знають.

Її не лише щедро додають у страви, але й використовують у косметології.

Ця спеція омолоджує та освітляє шкіру, сповільнює старіння, ефективно лікує акне.

Найкраще використовувати куркуму у вигляді масок, які можна робити двічі на тиждень.

Маска з куркуми – рецепт

Змішай 2 столових ложки куркуми з ложкою трояндової води і двома ложками молока.

Якщо шкіра суха, можна додати трішки оливкової олії.

Нанеси маску на шкіру і залиш на 20 хвилин до висихання.

Трояндова вода

трояндова олія фото

Трояндова вода – це чудовий тонік, який допомагає шкірі сяяти і насичує її фантастичним ароматом літнього саду.

Залежно від способу застосування, цей засіб може замінити тобі термальну або міцелярну воду.

Трояндова вода знімає подразнення і запалення, помітно освіжає та заспокоює шкіру.

Її можна придбати у косметичному магазині або зробити власноруч.

Як приготувати трояндову воду – рецепт

Візьми 3 столові ложки пелюсток троянди, поклади у банку, залий 200 грамами окропу і закрий кришкою.

Через 12 годин проціди – і можна користуватися.

Тримай трояндову воду в холодильнику не більше 5 днів.

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Олія усьми

Цей засіб – чудовий стимулятор росту для вій та брів, якому по силах «розбудити» волосяні цибулини.

Уже після місяця застосування вії стають довшими, а брови – густішими.

Якщо ж турбує проблема випадіння волосся – олію можна втирати і у шкіру голови.

Хамам

Східну культуру майже неможливо уявити без хамаму. І він теж відіграє важливу роль у підтримці краси.

Річ у тім, що гарячий пар розкриває пори шкіри, допомагає вивести токсини та запускає процес регенерації клітин.

У результаті шкіра стає більш рівною, пружною та підтягнутою.

Подібного ефекту можна досягти у бані чи сауні, і навіть приймаючи ванну з аромамаслами.

Кавовий скраб

кава фото

А щоб ефект від водних процедур був ще більш приголомшливим, східні красуні активно використовують натуральні скраби.

Один із фаворитів – кавовий.

Завдяки своєму масажному ефекту, він допомагає зменшити прояви целюліту.

А після процедури бажано натерти тіло аргановою олією, яка активно відновлює еластичність шкіри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.

Фото: Pexels

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Теги: секрети краси
13.06.2021 16:10



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