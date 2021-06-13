Секрети краси східних жінок: як вони доглядають за обличчям і тілом

Як доглядають за собою східні жінки – секрети молодості та краси.
Жінки Сходу можуть похизуватися оксамитовою ніжною шкірою, розкішним волоссям і міцними нігтями. І вони чудово виглядають до глибокої старості.
У чому ж секрет їхньої молодості та краси?
Звісно, не можна ігнорувати генетичний фактор. Втім, справа не лише у цьому.
Річ у тім, що східні красуні користуються натуральними і дуже дієвими засобами, що не містять хімічних домішок.
Їх можеш взяти на озброєння і ти.
Секрети краси східних жінок
Маска з куркуми
Куркума – потужний природний антисептик, і на Сході про це добре знають.
Її не лише щедро додають у страви, але й використовують у косметології.
Ця спеція омолоджує та освітляє шкіру, сповільнює старіння, ефективно лікує акне.
Найкраще використовувати куркуму у вигляді масок, які можна робити двічі на тиждень.
Маска з куркуми – рецепт
Змішай 2 столових ложки куркуми з ложкою трояндової води і двома ложками молока.
Якщо шкіра суха, можна додати трішки оливкової олії.
Нанеси маску на шкіру і залиш на 20 хвилин до висихання.
Трояндова вода
Трояндова вода – це чудовий тонік, який допомагає шкірі сяяти і насичує її фантастичним ароматом літнього саду.
Залежно від способу застосування, цей засіб може замінити тобі термальну або міцелярну воду.
Трояндова вода знімає подразнення і запалення, помітно освіжає та заспокоює шкіру.
Її можна придбати у косметичному магазині або зробити власноруч.
Як приготувати трояндову воду – рецепт
Візьми 3 столові ложки пелюсток троянди, поклади у банку, залий 200 грамами окропу і закрий кришкою.
Через 12 годин проціди – і можна користуватися.
Тримай трояндову воду в холодильнику не більше 5 днів.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Як прожити більше 100 років? ТОП-7 секретів довгожителів Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу
Олія усьми
Цей засіб – чудовий стимулятор росту для вій та брів, якому по силах «розбудити» волосяні цибулини.
Уже після місяця застосування вії стають довшими, а брови – густішими.
Якщо ж турбує проблема випадіння волосся – олію можна втирати і у шкіру голови.
Хамам
Східну культуру майже неможливо уявити без хамаму. І він теж відіграє важливу роль у підтримці краси.
Річ у тім, що гарячий пар розкриває пори шкіри, допомагає вивести токсини та запускає процес регенерації клітин.
У результаті шкіра стає більш рівною, пружною та підтягнутою.
Подібного ефекту можна досягти у бані чи сауні, і навіть приймаючи ванну з аромамаслами.
Кавовий скраб
А щоб ефект від водних процедур був ще більш приголомшливим, східні красуні активно використовують натуральні скраби.
Один із фаворитів – кавовий.
Завдяки своєму масажному ефекту, він допомагає зменшити прояви целюліту.
А після процедури бажано натерти тіло аргановою олією, яка активно відновлює еластичність шкіри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси кореянок.
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