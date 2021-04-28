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ICTV Ранок 28.04.2021 15:03
28.04.2021 15:03
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Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки


Ритуали краси кореянок, які допоможуть молодо виглядати до глибокої старості.

Кореянкам вдається зберігати молоду, пружну та ідеально рівну шкіру без зморшок навіть у зрілому віці.

У чому їх секрет? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе 7 головних корейських правил збереження краси.

Секрети краси та молодості кореянок

Спонж конняку


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Публикация от Waste (@lili_ecoshop)

Кореянки не уявляють свого життя без спонжа конняку. Це губка для вмивання, зроблена з коріння рослини Аморфофаллус коньяк (ні-ні, французький алкогольний напій тут ні до чого :)).

У сухому вигляді губка тверда і нагадує шматочок кольорової пемзи. Але як тільки намочиш – спонж миттєво стає м’яким і приємним на дотик. І просто на очах збільшується в 1,5 рази.

Конняку м’яко відлущує відмерлі клітини шкіри, глибоко очищує пори та запускає процес активної регенерації шкіри. Якщо користуватися ним регулярно – шкіра буде просто сяяти здоров’ям.

Як користуватися спонжем конняку?

–  намочи, щоб він розм’як і збільшився;

– злегка відіжми;

– починай очищення круговими рухами від чола до підборіддя. Особливу увагу приділяй проблемним зонам;

– спонж потрібно ретельно промивати після кожного використання та міняти кожні два – три місяці.

Гідрофільні олії

олія для догляду фото

Замість звичного нам умивання гелем, кореянки для зняття макіяжу використовують гідрофільне масло. Це засіб на основі цілющих олій, який при контакті з водою миттєво перетворюється на легке молочко.

Воно зв’язує молекули жиру, тонального крему та інших забрудень на поверхні шкіри. Достатньо кілька хвилин помасажувати легкими рухами, змити прохолодною водою – і можна насолоджуватися чистою, і при цьому не пересушеною шкірою.

Рисова вода

рисова вода фото

Кореянки люблять протирати обличчя хенд-мейд тоніком із рисової води. Вона допомагає попередити утворення дрібних зморшок і розгладити ті, що вже з’явилися. А ще – зменшує пори та рятує від акне і чорних цяток.

Приготувати такий тонік ти легко можеш власноруч.

Рецепт рисової води

Промий півсклянки рису, залий половиною склянки води та залиш на півгодини. За цей час вода збагатиться вітамінами й мінералами та набуде приємного молочного кольору. Тепер проціди – і можеш користуватися.

Зберігай тонік у холодильнику не довше тижня.

Нефритовий масажер

Нефритовий масажер фото

Аби довго залишатися молодими, кореянки використовують нефритовий масажер для обличчя. Тільки уяви: цей пристрій винайшли сотні років тому, а він популярний ще й досі! А все тому, що справді ефективний.

Нефритовий ролер прискорює циркуляцію крові, зменшує набряклість, виводить токсини. А ще – допомагає кремам, емульсіям і сироваткам краще проникати в глибинні шари шкіри.

Муцин равлика

равлики фото

Муцин – це слиз равлика. Без цього компонента просто неможливо уявити корейську косметику. Бо він здатен творити справжні дива із твоєю шкірою.

Слиз равлика – це джерело колагену, дуже подібного до людського, а також – гіалуронової та гликолевої кислоти.

Завдяки вмісту цих речовин, креми на основі цього інгредієнта зволожують, відновлюють пошкоджені клітини шкіри, повертають здоровий тон, а головне – реально омолоджують.

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Використовують муцин равлика як у складі косметики, так і в чистому вигляді.

Наприклад, дуже ефективним є равликовий масаж. Це коли живих моллюсків кладуть тобі на обличчя – і вони вільно повзають по шкірі, напитуючи її цілющими речовинами.

Звучить незвично, але нічого страшного в цьому немає. Перевірено особисто! 🙂

Сила женьшеню

женьшень фото

У країнах Азії женьшень називають коренем життя. В давнину його навіть привозили в дар до інших держав на рівні з золотом і дорогоцінностями!

У чому ж сила женьшеню?

Справа в тому, що його корінь містить унікальний комплекс вітамінів, мікроелементів, пептидів та ефірних олій. Вони підтримують молодість шкіри, повертаючи їй пружність та здоровий колір.

А головне – женьшень діє не лише поверхнево. Просочуючись крізь шкіру, він запускає процес відновлення клітин усього організму – і сповільнює процес старіння!

Тож якщо ти, як і ми, давно шукаєш еліксир молодості – схоже, це і є саме женьшень.

Тепло рук

руки фото

Перед тим, як нанести на обличчя крем, кореянки зігрівають його долонями рук. А після того, як нанесли засіб – труть долоні одна об одну і прикладають їх до обличчя.

Тепло рук покращує проникність шкіри, а отже, крем або емульсія дістануться до її глибоких шарів – і подіють ефективніше.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Пенелопи Крус.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: секрети краси
28.04.2021 15:03



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