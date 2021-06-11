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ICTV Ранок 11.06.2021 19:15
11.06.2021 19:15
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Михайло Хома вже не той? Що змусило DZIDZIO постаріти до невпізнаваності


Мегапопулярний Dzidzio, він же — Михайло Хома, раптово постарів!

Таким фото поділився днями у своєму Instagram відомий український співак:

Третій день зйомок, – підписав Михайло.

Пост неабияк заінтригував підписників.

І поки одні коментатори висловлювали свою нетерпеливість щодо виходу прем’єри, інші — ніяк не могли надивуватись такому перевтіленню Хоми:

скріншот коментарів Dzidzio

Залишається лише чекати виходу комедії “Де гроші”, над якою, власне, зараз активно працює DZIDZIO.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Остапчук зняв пародію на кліп Каменських.

Фото: dzidzio

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Теги: Instagram, Дзідзьо, зіркові новини
11.06.2021 19:15



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