Михайло Хома вже не той? Що змусило DZIDZIO постаріти до невпізнаваності

Мегапопулярний Dzidzio, він же — Михайло Хома, раптово постарів!

Таким фото поділився днями у своєму Instagram відомий український співак:

Третій день зйомок, – підписав Михайло.

Пост неабияк заінтригував підписників.

І поки одні коментатори висловлювали свою нетерпеливість щодо виходу прем’єри, інші — ніяк не могли надивуватись такому перевтіленню Хоми:

Залишається лише чекати виходу комедії “Де гроші”, над якою, власне, зараз активно працює DZIDZIO.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Остапчук зняв пародію на кліп Каменських.

Фото: dzidzio

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