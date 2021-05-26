Тричі тато. Притула показав фото новонародженої донечки

Український телеведучий Сергій Притула втретє став батьком.
Про радісну подію чоловік розповів у своєму інстаграмі.
Гуморист розмістив сімейне фото з вагітною дружиною та дітьми.
Також Притула опублікував світлину, де тримає новонароджену доньку на руках.
Тепер нас п‘ятеро! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну! — підписав знімки телеведучий.
Відтепер шоумен став багатодітним батьком.
Притула виховує також сина Дмитра та доньку Соломію.Також по темі: Про патріотизм і гонорари: Сергій Притула дав відверте інтерв’ю | 33 за 3 Сергій Притула розказав про гріхи молодості За що Сергій Притула потрапив у міліцію?
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Фото: siriy_ua