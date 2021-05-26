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ICTV Ранок 26.05.2021 12:40
26.05.2021 12:40
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Тричі тато. Притула показав фото новонародженої донечки


Український телеведучий Сергій Притула втретє став батьком.

Про радісну подію чоловік розповів у своєму інстаграмі.

Гуморист розмістив сімейне фото з вагітною дружиною та дітьми.

Також Притула опублікував світлину, де тримає новонароджену доньку на руках.

Тепер нас п‘ятеро! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну! — підписав знімки телеведучий.

Відтепер шоумен став багатодітним батьком.

Притула виховує також сина Дмитра та доньку Соломію.

Також по темі: Про патріотизм і гонорари: Сергій Притула дав відверте інтерв’ю | 33 за 3 Сергій Притула розказав про гріхи молодості За що Сергій Притула потрапив у міліцію?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про весілля Лесі Нікітюк.

Фото: siriy_ua

 

 

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Теги: інстаграм зірок, Сергій Притула
26.05.2021 12:40



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