Тричі тато. Притула показав фото новонародженої донечки

Український телеведучий Сергій Притула втретє став батьком.

Про радісну подію чоловік розповів у своєму інстаграмі.

Гуморист розмістив сімейне фото з вагітною дружиною та дітьми.

Також Притула опублікував світлину, де тримає новонароджену доньку на руках.

Тепер нас п‘ятеро! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну! — підписав знімки телеведучий.

Відтепер шоумен став багатодітним батьком.

Притула виховує також сина Дмитра та доньку Соломію.

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Нагадаємо, раніше ми писали про весілля Лесі Нікітюк.

Фото: siriy_ua

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