Скандал. Тіна Кароль представила новий кліп

Українська співачка Тіна Кароль на своєму YouTube-каналі представила кліп на пісню Скандал. Композиція стане першим сінглом її майбутнього альбому.
Пісня Скандал розповідає історію, що знайома багатьом жінкам.
Коли чоловік спочатку розбиває серце, а коли дівчина вже пережила втрату – повертається і хоче почати все спочатку. Але шляху назад уже немає.
Почнемо з «Скандалу»? Звільнимося від власних перешкод? У цій піснею я залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною в своїх висновках, – так написала співачка про пісню на своїй сторінці в Instagram.
За кілька годин відео кліп набрав понад 180 тисяч переглядів і майже 2, 5 тис. коментарів.Також по темі: Тіна Кароль стане новою "Холостячкою"?! Головні новини зірок в Instagram Тіна Кароль у білизні приємно шокувала прихильників Тіна Кароль здивувала фанів сталевим пресом
Ось що пишуть користувачі YouTube:
“Не можу припинити переглядати цей шедевр! Хореографія рівень космос! Кожен погляд, рух, всі деталі такі відточені, просто якийсь оргазм для очей! Ну, а сексуальність Тіни це взагалі окрема тема. Пісня по-любому хітом стане, в цьому сумнівів немає”.
“Ніколи не слухала Тіну, а тепер буду слухати, якщо всі пісні будуть такі”.
“Класний образ, неймовірно відточені рухи! Так ніжно і зухвало, супер!”
Тіна Кароль – Скандал: дивитись кліп
Нагадаємо, раніше Настя Каменських випустила кліп на пісню Почуття.
Фото: tina_karol