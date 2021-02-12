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ICTV / Ранок / Скандал. Тіна Кароль представила новий кліп / 12.02.2021 14:34
12.02.2021 14:34
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Скандал. Тіна Кароль представила новий кліп


Українська співачка Тіна Кароль на своєму YouTube-каналі представила кліп на пісню Скандал. Композиція стане першим сінглом її майбутнього альбому.

Пісня Скандал розповідає історію, що знайома багатьом жінкам.

Коли чоловік спочатку розбиває серце, а коли дівчина вже пережила втрату – повертається і хоче почати все спочатку. Але шляху назад уже немає.

Почнемо з «Скандалу»? Звільнимося від власних перешкод? У цій піснею я залишилася жіночною в почуттях, але стала холоднокровною в своїх висновках, – так написала співачка про пісню на своїй сторінці в Instagram.

За кілька годин відео кліп набрав понад 180 тисяч переглядів і майже 2, 5 тис. коментарів.

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Ось що пишуть користувачі YouTube:

“Не можу припинити переглядати цей шедевр! Хореографія рівень космос! Кожен погляд, рух, всі деталі такі відточені, просто якийсь оргазм для очей! Ну, а сексуальність Тіни це взагалі окрема тема. Пісня по-любому хітом стане, в цьому сумнівів немає”.

“Ніколи не слухала Тіну, а тепер буду слухати, якщо всі пісні будуть такі”.

“Класний образ, неймовірно відточені рухи! Так ніжно і зухвало, супер!”

Тіна Кароль – Скандал: дивитись кліп

Нагадаємо, раніше Настя Каменських випустила кліп на пісню Почуття.

Фото: tina_karol

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Теги: Тіна Кароль, шоу-біз
12.02.2021 14:34



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