Перші ознаки раку – як вчасно діагностувати хворобу

Своєчасне виявлення раку дуже важливе, аби не дозволити хворобі прогресувати та вилікуватись з меншими наслідками для здоров’я.

Але 90% людей ігнорують можливі симптоми раку, і дізнаються про хворобу вже в запущеній стадії.

І дарма, рання діагностика – найважливіша при онкозахворюванні.

Якщо раптом ти помітив(ла) якісь із симптомів, про які ми тобі розповімо, надто не переживай, але і не ігноруй ці дзвіночки.

Це просто організм сигналізує тобі: час звернутись до лікаря та попросити пояснити його, що з тобою відбувається.

Ці симптоми можуть і не бути ознакою раку, але пам’ятаємо: раптом що – краще почати лікування якомога раніше.

Довідка. Що таке “рак”?

Рак – це велика група онкологічних захворювань, для яких характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину.

Відсутність лікування призводить тільки до одного результату – загибелі хворого.

А от діагностика та лікування на ранніх стадіях призводить до повного одужання в більшості випадків.

Чотири стадії раку

На нульовій стадії пухлина тільки з’явилася, а сусідні тканини не залучені до процесу. Хірургічне лікування гарантує практично повне одужання.

На першій стадії пухлина локалізована, ще не вросла в навколишні тканини, не залучені лімфовузли та інші органи.

Друга-третя стадії раку: пухлину називають регіонально поширеною, вже спостерігаються ураження сусідніх тканин, зачеплені лімфовузли. Але онкологічний процес не торкнувся інших органів.

Четверта стадія: діагностуються метастази в інших органах, хвороба вже торкнулась всього організму. Лікується найскладніше з усіх стадій.

Які перші ознаки раку?

1. Пігментація шкіри, поява новоутворень.

Поява пігментації на шкірі може бути першою ознакою раку шкіри, а також раку грудей.

У цьому випадку, можна помітити подразнення, а також виявити плями невідомого походження, схожі на алергічну реакцію на їжу та косметику.

Якщо родимки збільшуються в розмірах, також якомога раніше зверніться до лікаря.

Приводом перевіритись можуть бути будь-які новоутворення – у вигляді вузликів, здуття, припухлостей, болючі або безболісні (особливі зони уваги – шия, пахвові западини, у жінок також молочні залози, а у чоловіків – яєчка).

Краще роби ставку на профілактику.

2. Раптом з’явився свербіж

Якщо у тебе є свербіж, то у більшості випадків він не має стосунку до раку.

Проте в деяких випадках свербіння може бути симптомом раку. В історії медицини є дослідження, що підтверджують це.

Важливо пам’ятати, що утворення в матці можуть спричиняти свербіння в області геніталій.

З іншого боку, рак мозку може супроводжуватися свербінням у ніздрях. Звертайте увагу на ці симптоми.

3. Тривалий кашель

Якщо у тебе раптово почався напад кашлю без відомої причини, це повинно тебе насторожити.

Симптоми раку можуть включати тривалий кашель, що може супроводжуватися зниженням апетиту та швидкою втратою ваги.

На останній стадії раку легенів, кашель може бути зі згустками крові, а також може з’явитися важкість дихання.

4. Зміна кольору сечі

Зміна кольору сечі може свідчити про рак нирок.

У цьому випадку можуть з’явитись такі симптоми:

Кров у сечі;

Високий кров’яний тиск;

Біль у нирках;

Хронічна втома.

5. Зверни увагу на роботу кишківника

Перша ознака раку товстої кишки пов’язана з роботою кишківника.

Вам потрібно спостерігати, чи нема крові, слизу або гною в калових масах, а також помічати серйозні зміни в роботі системи травлення.

6. Тривалий біль у горлі

Тривалий біль у горлі є симптомом раку горла, що часто супроводжується такими ознаками:

Важкістю дихання та ковтання;

При рості пухлини людина відчуває наявність кома в горлі;

Голос стає хриплим, а потім поступово пропадає;

Флегма з кров’ю та неприємним запахом з’являються в роті.

7. Втрата ваги та інтенсивна пітливість

Швидка втрата ваги може бути симптомом онкологічного захворювання. Такий симптом притаманний раку шлунку.

На першій стадії можна й не помітити цю ознаку, але пізніше можуть з’явитися такі симптоми:

Раптова відмова від м’яса;

Швидке насичення організму;

Анемія;

Обмежене харчування.

Інтенсивна пітливість ночами також може бути наслідком онкології.

Не нехтуй профілактикою раку!

Хоча повністю захиститися від цього захворювання неможливо, профілактика раку знижує ймовірність його появи навіть у тих, хто має генетичну схильність. Щоби віддалити можливість захворіти на рак:

Уникай контактів з канцерогенними речовинами (від цигаркового диму до вихлопних газів).

З особливою обережністю приймай сонячні ванни.

Відмовся від паління.

Май на увазі: віруси, що викликають захворювання, які передують раку, можуть передаватися статевим шляхом та при медичних маніпуляціях.

Раз на рік, а краще – раз на півроку – необхідно відвідувати лікаря для профілактичного огляду.

Вакцинація здатна захистити від деяких видів раку.

Здоровий спосіб життя зі збалансованим харчуванням та достатньою фізичною активністю знизить ймовірність розвитку онкології.

Нагадаємо, ми писали про поради Уляни Супрун щодо діагностики раку.

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