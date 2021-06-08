Корисні лінощі: чому іноді варто дозволяти собі бити байдики

Чому лінуватися іноді буває корисно.

Напевно, кожен хоч раз казав фразу а-ля: “Не можу змусити себе працювати”.

І це абсолютно нормальне явище, яке не має викликати в тебе страху чи тривоги.

Не обов’язково після нього купувати марафон на тему “Як перемогти лінь?” чи “Вбий у собі прокрастинатора раз і назавжди!”

У нас є краще рішення — просто дозволь собі побити байдики.

Нехай твій внутрішній трудоголік не панікує.

Лінь буває дуже навіть корисною, і зараз Ранок у Великому Місті розповість, чому.

Чому кожному необхідно лінуватися?

Аби прислухатись до власного організму

Кожному з нас потрібно раз і назавжди запам’ятати — якщо ми лінуємось, обов’язково для цього є причина.

Лінь не може з’явитися просто так.

Вона є отим тривожним дзвіночком, сигналом SOS від нашого оргназіму, який благає до нього прислухатися.

Часто, занурені в роботу, ми працюємо на повну силу, перенапружуємось, аж доки ресурси органiзму геть не вичерпуються.

I тодi він, бiдолашний, на останніх силах посилає нам сигнали у вигляді лінощів.

Замість того, щоб глушити їх самобичуваннями за неробство та заливати усе п’ятою чашкою кави, слід подбати про своє фізичне та психічне здоров’я, тобто полінуватися.

Для укріплення нервової системи

Нервова система укріплюється завдяки нейронній сітці.

Тобто чим більше нейронів, тим краще.

Нейрони ж ростуть у мозку, коли ми засвоюємо щось нове. Але умовою їх зростання та закріплення є стан спокою.

Тобто, якщо ми перебуваємо в активному стані постійно, просто не зможемо закріплювати нові знання або навички.

Щоб відновити сили

Лінь – якщо людина психічно і фізично здорова – це нормальний процес саморегуляції організму та його відновлення.

Коли ми перебуваємо в стані спокою, організм проводить важливу внутрішню роботу. У цей час доосмислюється і закріплюється все, що ми накопичили протягом активного періоду.

Тому так важливо довзоляти собі відпочивати пасивно.

Тож дістань якось легку книгу, увімкни комедійне шоу або виспись удень – а там і натхнення до праці скоро повернеться.

Щоб краще концентруватися

Лінь дана нам для того, щоб ми видихнули та відпочили.

Не писали колезі, читали корисну книгу й дивились сімейний фільм водночас.

Це типова спроба багатозадачності, що не дозволяє нам налагодити зв’язок із собою.

Як результат — увага наша розсіюється та й рівень продуктивності зменшується.

А коли ми сконцентруємось на тих “байдиках”, то довзолимо собі відпочити, відновитись і налагодити зв’язок із собою.

На ранок побачиш — зосереджуватись буде легше й працюватиметься ефективніше.

Як привчити себе до періодичних лінощів?

Тепер, коли ми глянули на лінь під іншим кутом і розгледіли у ній немало корисного, настав час спробувати її на практиці.

З чого і як почати?

Якщо ти затятий трудоголік, то треба починати поступово.

Протягом дня роби собі паузи на 10-15 хвилин для пасивного відпочинку. При цьому постарайся не втикати у смартфон.

Влаштуй собі “лінивий” день, коли робиш лише те, що хочеться. Кортить не вставати з ліжка усю суботу, прислухайся до себе — твій оргназім краще знає, що тобі потірбно!

регулярно влаштовуй собі відпочинок протягом робочого тижня до повного повернення сил;

не картай себе за неробство й не називай себе ледарем — ти не лінуєшся, а відновлюєшся. А це теж неабияка робота — на благо власного фізичного та психічного здоров’я.

Бий вже ті байдики і не перевтомлюйся!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як висипатися за короткий час.

Головне фото: Unsplash

Софія Сукач

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