COVAX — на межі провалу? Чи вистачить Україні антиковідних вакцин

Вакцин від коронавірусу в Україні меншає, а нові поставки, схоже, — під загрозою.

Принаймні, у ВООЗ попереджають про нестачу антиковідних вакцин для бідних країн у рамках глобальної ініціативи COVAX.

То чи вистачить Україні вакцин від коронавірусу?

У чому проблема?

Для досягнення колективного імунітету від коронавірусу та прибокарнання COVID-19 вже цього року, за різними оцінками, мають вакцинуватися щонайменше 60-80% населення планети.

При цьому, необхідно, щоб розподіл препаратів між всіма країнами був рівномірним.

Нині ж, як повідомляє американське інформагентство Bloomberg, від коронавірусу повністю імунізувалися лише трохи більше 13 % населення світу.

До того ж, багаті держави щепляться у 30 разів швидше, ніж країни “третього світу”.

За планом Всесвітньої організації охорони здоров’я, аби геть не провалити темпи вакцинації від COVID-19, необхідно, щоб до вересня щеплення отримали ще бодай 250 мільйонів людей по всьому світі.

Та представники ВООЗ визнають:

глобальна ініціатива COVAX, яку, власне, і створили для забезпечення рівного доступу до вакцин і поставок препаратів бідним країнам, — “на межі провалу”!

Наразі в рамках програми між 129 країнами-учасниками COVAX, до яких належить і Україна, — розподілили лише 80 мільйонів доз різних вакцин від коронавірусу.

Це на 200 мільйонів доз менше, ніж мали би вже поставити!

Як так вийшло? І що робити Україні у разі дефіциту антиковідних вакцин?

Причини дефіциту антиковідних вакцин

Одна з причин, чому вакцин від коронавірусу нині подеколи не вистачає навіть країнам із високим рівнем доходу — брак виробничих потужностей.

Компанії-виробники антиковідних препаратів поукладали контракти з багатьма державами заздалегідь, утім, не розрахували своїх можливостей — і виробляти необхідні обсяги вакцин просто не встигають.

Днями Євросоюз звинуватив шведсько-британську компанію Astazeneca у зриві контракту із 27 державами.

Адже виробник заявив, що може поставити лише 100 мільйонів доз замість законтрактованих трьохсот до кінця червня.

Тож, ЄС вимагає від Астри компенсацію по 10 євро за дозу вакцини за кожен день затримки.

На дефіцит препаратів впливають і непередбачувані фактори, як-от: стрімке зростання кількості госпіталізованих із коронавірусом та смертей від нього в Індії.

Через спалах захворюваності, вакцину Covishield переспрямували на потреби місцевого населення.

Та один із найдивніших факторів, який б’є по країнам “третього світу” — зокрема, по Україні — безконтрольна закупівля вакцин державами-багатіями.

Канада, наприклад, придбала у 10 разів більше вакцин за чисельність населення, надлишок Великобританії у понад 7 разів перевищує реальні потреби, а США — у 3 рази!

І, зрештою, — дефіцит антиковідних вакцин безпосередньо в Україні пов’язаний зі зволіканням влади.

Попри вересневі заяви екс-голови МОЗ Максима Степанова про нібито переговори із 8 компаніями-розробниками, — перша реальна домовленість про поставки вакцин у рамках COVAX з’явилася тільки 17 грудня 2020 року.

А перший контракт на постачання препаратів бюджетним коштом Україна уклала 30 грудня минулого року із українською фірмою Лекхім.

Окрім того, у МОЗ України зізналися — свого часу відмовилися від контракту з американською компанією Moderna — мовляв, не влаштувала ціна закупівлі.

То скільки вакцин в арсеналі нашої держави зараз? І на поставки яких препаратів очікувати найближчим часом?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш незвичні вакцини від коронавірусу.

Фото: Pexels

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