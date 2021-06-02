“Море і щасливий я”: Ектор Хіменес-Браво показав фото з відпочинку в Туреччині

Ектору Хіменесу-Браво набрид холод столиці, тому він гайнув собі відпочивати до сонячної Туреччини.

Ну, а чи можна поїхати на відпочинок і не поділитися цим із підписниками?

Море і щасливий я, – підписав одне зі своїх відео Ектор.

І не дивно, що щасливий!

Зустрічати перший день літа у сонячній Туреччині, напевно, приємніше, ніж у температурі +8…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ектор ділився милими спогадами з дитинства.

Фото: hectorjimenezbravo

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