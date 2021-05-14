Оголений перед всім світом! Ектор Хіменес Браво запостив фото без одягу

Популярний шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво опублікував у сторіз в Instagram оголене фото.

Навіть Instagram вирішив, що цей знімок – то “занадто”.

Але варто відзначити, що шеф-кухарю 49 років!

Не багато хто може похизуватися такою фізичною формою у його роки.

До речі, це не перше подібне фото Ектора.

Шеф-кухар часто тішить своїх підписників подібним контентом.

Хтось з коментаторів вважає такі фото непристойними, а хтось зазначає, що бере приклад з зірки та надихається займатися спортом.

Більше про зіркові новини та чутки знає наша блогерка Тетяна Бродська.

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Фото: hectorjimenezbravo

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