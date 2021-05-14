Оголений перед всім світом! Ектор Хіменес Браво запостив фото без одягу

Популярний шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво опублікував у сторіз в Instagram оголене фото.
Навіть Instagram вирішив, що цей знімок – то “занадто”.
Але варто відзначити, що шеф-кухарю 49 років!
Не багато хто може похизуватися такою фізичною формою у його роки.
До речі, це не перше подібне фото Ектора.
Шеф-кухар часто тішить своїх підписників подібним контентом.
Хтось з коментаторів вважає такі фото непристойними, а хтось зазначає, що бере приклад з зірки та надихається займатися спортом.
Більше про зіркові новини та чутки знає наша блогерка Тетяна Бродська.
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Фото: hectorjimenezbravo