Суперноги. Леся Нікітюк виклала жартівливе фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк повеселила прихильників жартівливим фото.
Зірка показала знімок з довжелезними ногами, який зробила з допомогою фотошопу.
Ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, друга там – прокоментувала Нікітюк.
Витівку телеведучої встигли оцінити фанати.Також по темі: Леся Нікітюк і коні. Чим дивують зірки у своєму Instagram
Приєдналися до жарту і колеги.
“Мої ноги, коли йду до холодильника вночі”, – прокоментувала знімок Нікітюк модель Даша Астаф’єва.
Дехто із фанатів зауважив, що такі ноги стануть в конкуренцію самій Поляковій.
Нікітюк вже не вперше дивує подібними світлинами.
Раніше знаменитість публікувала фото зі “збільшеними” сідницями.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про весілля Лесі Нікітюк.
Фото: lesia_nikituk