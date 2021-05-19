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ICTV Ранок 19.05.2021 16:20
19.05.2021 16:20
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Суперноги. Леся Нікітюк виклала жартівливе фото


Українська телеведуча Леся Нікітюк повеселила прихильників жартівливим фото.

Зірка показала знімок з довжелезними ногами, який зробила з допомогою фотошопу.

Ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, друга там – прокоментувала Нікітюк.

Витівку телеведучої встигли оцінити фанати.

Також по темі: Леся Нікітюк і коні. Чим дивують зірки у своєму Instagram

Приєдналися до жарту і колеги.

“Мої ноги, коли йду до холодильника вночі”, – прокоментувала знімок Нікітюк модель Даша Астаф’єва.

Дехто із фанатів зауважив, що такі ноги стануть в конкуренцію самій Поляковій.

нікітюк фото

Нікітюк вже не вперше дивує подібними світлинами.

Раніше знаменитість публікувала фото зі “збільшеними” сідницями.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про весілля Лесі Нікітюк.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк
19.05.2021 16:20



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