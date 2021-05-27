Оголені фото і пости про секс: Alyona Alyona знову дивує Instagram відвертістю

Знову наробила галасу в Insragram зі своїми оголеними фото популярна українська реперка, народна улюблениця Alyona Alyona.

Цього разу співачка вирішила напряму поговорити на своїй сторінці про секс і спародіювати знімок однієї із американських зірок.

Я вважаю, що не треба боятися сексу, про це потрібно говорити. Як дорослим між собою так і дорослим з дітьми, – підписала Альона.

Коментаторів реперка попросила написати – як би вони говорили з дітьми про інтимне, і отримала чимало відповідей.

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Нагадаємо, раніше ми Alyona Alyona відверто розповіла про секс у проекті Stories.

Фото: alyona.alyona.official

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