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ICTV Ранок 27.05.2021 15:50
27.05.2021 15:50
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Оголені фото і пости про секс: Alyona Alyona знову дивує Instagram відвертістю


Знову наробила галасу в Insragram зі своїми оголеними фото популярна українська реперка, народна улюблениця Alyona Alyona.

Цього разу співачка вирішила напряму поговорити на своїй сторінці про секс і спародіювати знімок однієї із американських зірок.

Я вважаю, що не треба боятися сексу, про це потрібно говорити. Як дорослим між собою так і дорослим з дітьми, – підписала Альона.

Коментаторів реперка попросила написати – як би вони говорили з дітьми про інтимне, і отримала чимало відповідей.

скріншот з коментарів Alyona Alyona

Також по темі: Обіцяю бути одягненою, але це не точно! Дорофєєва розбурхала мережу сміливим фото Alyona Alyona спародіювала Кім Кардашян та написала про відверте Оголений перед всім світом! Ектор Хіменес Браво запостив фото без одягу

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Нагадаємо, раніше ми Alyona Alyona відверто розповіла про секс у проекті Stories.

Фото: alyona.alyona.official

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Теги: Alyona Alyona, Instagram, зіркові новини
27.05.2021 15:50



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