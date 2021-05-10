Весняний манікюр на короткі нігті: найстильніші ідеї

Манікюр на короткі нігті 2021: який дизайн обрати навесні.

Короткі нігті сьогодні на піку популярності. А будь-який нейл-арт на них виглядає романтично, а зовсім не вульгарно.

Який саме манікюр на короткі нігті сьогодні найпопулярніший – розповімо в матеріалі.

Ідеї манікюру на короткі нігті

Однотонний м’ятний

Однотонний манікюр м’ятного кольору – абсолютний фаворит модниць навесні 2021.

Причому, на коротких нігтях він виглядає особливо ефектно.

Соковиті відтінки молодої трави та свіжої зелені виглядають ну дуже по-весняному.

Манікюр з очима

Любителькам свіжих і нестандартних дизайнів може сподобатися манікюр… з очима.

Він інтригує з першого погляду! І виглядає так несподівано, що непоміченими твої ручки точно не залишаться.

До речі, існує думка, що манікюр з очима – це ще й оберіг, який захищає від пристріту і привернути удачу. Вірити чи ні – справа твоя. Але те, що виглядає він оригінально і стильно – це ми гарантуємо.

Френч на короткі нігті

Хто сказав, що французький манікюр гарно виглядає лише на довгих нігтиках? Ми вважаємо, що на коротких він може бути анікрапельки не гіршим.

Навесні 2021 можеш вибирати як класичне біло-нюдове поєднання, так і яскравий френч усіх кольорів веселки.

Ось кілька прикладів, які тебе переконають.

Флористичний манікюр

Лаванда, тюльпані та ніжні польові квіти оселяються на нігтиках модниць із приходом весни.

І виглядають вони в цю пору дуже органічно, адже все навколо теж розквітає.Такий нейл-арт допоможе ідеально завершити ніжні й невагомі весняні образи.

Детально промальовуй кожну квіточку або зроби схематичне напівабстрактне зображення – доречно виглядатиме будь-який варіант.

Котяче око

Якщо ти прихильниця загадкового темного манікюру, не бачимо причин відмовлятися від нього навіть навесні.

Радимо звернути увагу на манікюр у техніці «котяче око».

Він буде притягувати погляди таємничим мерехтінням, а ще – красиво переливатиметься на весняному сонечку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний манікюр на весну 2021.

Фото: Unsplash

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