Трійця 2021 у католиків: найкращі привітання у прозі та віршах

Свята Трійця — одне з дванадцяти найбільших свят у церковному календарі.

У цей день на апостолів зійшов вогонь Святого Духа, і вони почали проповідувати Євангелію по всьому світу.

Цьогоріч християни західного обряду відзначають його у неділю 30 травня.

Поспіши привітати рідних, знайомих та друзів із цим світлим днем.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі вітання з Трійцею 2021.

Найкращі привітання з Трійцею 2021

Вітання з католицькою Трійцею в прозі

Нехай в п’ятдесятий день після Великодня зійде на всіх світлий, чудодійний Дух великим і променистим щастям, який зігріває неймовірною любов’ю, даруючи та окрилюючи вас на нові звершення! Із Зеленими святами!

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У свято Трійці від чистого серця бажаю мирного, доброго, щасливого життя, в якому не буде ні бід, ні смутку. Нехай твоя дорога буде встелена квітами радості, нехай на твоєму шляху розпускаються гілки надій, нехай Пресвята Трійця пошле світло благодаті та щирої любові для тебе і твоїх близьких.

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Бажаю, щоб Дух Святий надихав всіх вас на добрі справи, наповнював серця любов’ю до ближніх, дарував кожному бажання виконувати Божу волю, ніс щастя від Бога і впевненість в майбутньому!

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб печалі та негаразди розсіялися, поступившись місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і злагоди!

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Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

Вітання з католицькою Трійцею у віршах

Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя – завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

***

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Ми із правіку любов’ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м’ята,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять довкола і діти, і внуки,

А з ними – козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатертині – батькові руки,

А мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В Зелену неділю, неначе в соборах –

Довкола любові вкраїнська рідня.

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

***

У Світлої Трійці день я хочу побажати

Любові й добра, і печалі не знати.

Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес

І вберігає Божий син, що одного разу воскрес.

І під поглядом його, і під м’яким крилом

Благодать і спокій завітають в кожен дім!

***

У свято Трійці я бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Мира нашій Україні!

Короткі смс-вітання з католицькою Трійцею

Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м’ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

***

Вітаю зі святою Трійцею! Нехай вона принесе сімейний затишок і добробут, щастя і впевненість у майбутньому.

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З Трійцею! Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім’ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.

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У свято Трійці від чистого серця бажаю мирного, доброго, щасливого життя, в якому не буде ні бід, ні смутку.

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Вітаю зі світлим святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення!

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про історію та традиції Дня Святої Трійці.

Фото: Pexels

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