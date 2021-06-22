Магнітні бурі в червні 2021 – календар небезпечних дат

Червень 2021 року має бути доволі спокійним спокійним у плані геомагнітних коливань. Жодної магнітної бурі середньої або великої інтенсивності в цьому місяці не прогнозується.
Втім, на українців чекатимуть кілька слабких бур, які відчують метеозалежні люди. Тому особливо чутливим людям у ці дні варто бути уважними до свого здоров’я.
У які саме дні будуть магнітні бурі в Україні, і як вони можуть позначатися на стані нашого здоров’я?
Розповімо просто зараз у матеріалі.
Магнітні бурі в червні 2021
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на червень 2021
У червні ані середніх, ані сильних магнітних бур не планується. Але дуже чутливим людям у ці дні варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.
8 і 9 червня – слабкі магнітні бурі.
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Магнітні бурі можуть викликати неприємні та небезпечні стани. Зокрема:
- Підвищення артеріального тиску.
- Загострення хронічних хвороб.
- Головний біль
- Запаморочення
- Безпричинне відчуття пригіченості, поганий настрій
- Низький життєвий тонус, зменшення продуктивності
- Сонливість вдень і безсоння вночі.
Як пережити магнітну бурю
Незважаючи на те, що в червні не планується потужних магнітних бур, дехто з метеозалежних людей може відчути погіршення самопочуття.
Щоб цього не сталося, радимо дотримуватися таких порад.
- Уникай стресів і перенавантажень – як фізичних, так і емоційних.
- Пий 1,5-2 літри чистої води на день (соки, чай, кава – не рахуються.
- Виключи з раціону солодку, солону та жирну їжу. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.
- Якомога більше гуляй на свіжому повітрі. Вирушай на прогулянку осіннім парком хоча б на 2 години.
Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на червень 2021.
Фото: Pixabay