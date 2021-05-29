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ICTV Ранок 29.05.2021 15:00
29.05.2021 15:00
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Фестиваль раритетних машин Old Car Land 2021 (ФОТОРЕПОРТАЖ)


Сотні раритетних машин із 28 по 30 травня можна побачити у Державному музеї авіації.

На фестивалі Old Car Land 2021 представлені найновіші роботи кращих українських майстерень із реставрації автомобілів, машини із приватних колекцій і музеїв та легковики, що належали відомим людям.

Тому Ранок у Великому Місті підготував фоторепортаж.

Citroen DS 23

Citroen DS 23 1973 року. Єдиний екземпляр в Україні.

представницькі машини

Експозиція представницьких машин. Попереду – лімузин ЗІЛ-115 Першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького.

ГАЗ-24 Волга

ГАЗ-24 Волга “міліція СРСР”. Авто пофарбоване у “фірмовий” колір радянської міліції та оснащене спецсигналами, гучномовцем і засобами спецзв’язку.

Ford T 1912

Найстарший автомобіль фестивалю – Ford T 1912. Вважається першим масовим автомобілем світу, саме з нього почалася історія такого поняття, як конвеєрне виробництво.

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Москвич 407 1958

Москвич 407 1958-го року. Для його власника – це справжня сімейна реліквія.

Bentley S2

Перший автомобіль британської марки Bentley S2, 1959-го року випуску. Він має ліве розташування керма, його виготовили на замовлення сім’ї з Великої Британії, що мешкала у США. Це були власники з клана сім’ї Кеннеді.

Mercedes-Benz 230 SL

Mercedes-Benz 230 SL 1965-го року. Ця модель відновлена практично до оригіналу.

Rolls-Royce Corniche III

Кабріолет Rolls-Royce Corniche III, який випускався з 1989 по 1993 роки. Такий самий був колись у імператора Японії і використовувався як парадний автомобіль.

Volkswagen Typ 82 (Kübelwagen)

Легендарний Volkswagen Typ 82 (Kübelwagen). Таке авто широко використовувала німецька армія в роки Другої світової війни на фронтах у Європі та Африці.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, на яких авто їздять українські зірки.

Фото: Мар’яна Ткаліч

Мар’яна Ткаліч

 

 

 

 

 

 

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Теги: Old Car Land, авто
29.05.2021 15:00



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