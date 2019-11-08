Тонування скла автомобіля: за і проти

Причин, за якими автомобіліст прагне затемнити скло у своєму авто, безліч: від бажання сховатися від сторонніх очей до банального захисту від сонячних променів.

Нерідко тоновані авто потрапляють у серйозні аварії через погіршення огляду, або створюють перешкоди водіям інших машин, що також може призвести до ДТП.

Надмірне тонування автомобілів погіршує видимість, а в нічний час практично позбавляє водія огляду.

Тому у прагненні захистити салон автомобіля від сторонніх очей і ультрафіолету — не варто перегинати палицю.

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Обираючи тонування, враховуйте такі фактори як: виробник, тип плівки, світло проникаюча здатність.

Розтонування також треба робити з розумом: не робіть це власноруч, якщо ви не майстер цієї справи.

Якщо ви любите затемнені вікна у власному авто, закордонна подорож на ньому може і не відбутися.

– Лобове скло, а також бокові стекла пасажирське і водійське не можна тонувати. А задні — можна, — каже наш експерт.

Якщо у вашого автомобіля є тонування на передніх бокових або лобовому склі, краще подбати про зняття плівки заздалегідь, щоб не довелося знімати плівку підручними засобами на кордоні.

Більше порад — у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли «перевзувати» авто.

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