Як СТО розводить на гроші та нищить наші авто

Залишаєте свою машину на СТО щоб замінити деталі? Будьте обережні, вам можуть дуже нашкодити.

Герой сьогоднішнього сюжету Олександр їхав у відрядження, як раптом його автівка заглохла.

У чужому місті він знайшов ремонтну станцію, де погодилися полагодити, там же знайшли те, що дуже усіх здивувало.

– Згорів бензонасос, потрібно міняти. Якщо вас цікавить, є оригінал. Звісно, ставте оригінал. Добре. Розрахувались, поїхали на Київ. Доїжджаємо до Києва, машина заглохла. Витягуємо, а бензонасос не те, що не оригінал, він ще й розплавився. Уявляєте, що б це було, як би воно ще й загорілося, – поділився Олександр Соловйов.

Порада!

Аби не потрапити у подібну ситуацію, звертайтеся за послугами до офіційних, ліцензованих СТО. Якщо таких поряд немає, перевірте, які запчастини вам встановили.

– Власнику автівки повинні віддати відпрацьовані деталі, котрі зняли. Показати коробки тих деталей, що встановили. Це може бути навіть фотофіксація. Майстер СТО або менеджер може зробити фото і показати, – каже засновник порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Хоча й тут на 100% впевненим бути не можна, каже наш адвокат Віталій Собкович. Адже вам можуть поставити неоригінальну деталь і надати коробку від оригінальної.

Практично можна дізнатися, чи вона справжня, на іншому СТО.

Що робити, якщо вам повернули авто з СТО з подряпинами чи вм’ятинами

Перед початком робіт підписуйте на СТО акт прийому-передачі.

– Якщо це велика сертифікована СТО і ви залишаєте автівку на деякий час, то тоді проводиться огляд. Фіксуються ті недоліки, котрі є. Якщо ви бачите, що є нова подряпина, коли ви приймаєте автівку, то напишіть відповідний акт, і вам повинні або віддати компенсацію, або полагодити на цьому самому СТО, – радить засновник порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Подряпини – це не найстрашніше, що можуть залишити на вашому авто ремонтники станцій.

Співробітники СТО, найчастіше п’яні, вночі гасають на машинах своїх клієнтів, які ті залишили на ремонт, і розбивають їх.

Треба зняти спідометр, зафіксувати стан автівки, щоб знати, чи на ній каталися. Якщо на вашій машині ремонтники когось ще й збили, знайте, підозра ляже на вас.

Як довести, що не ти був за кермом

– Документи, які підтверджують, що ви автомобіль передали на СТО, будуть твоїм захистом і допоможуть встановити слідству, хто це вчинив, – каже адвокат Віталій Собкович.

Обов’язково підписуйте договір на обслуговування. У ньому мають бути прописані усі роботи, що проводитимуться з автівкою.

Якщо на станції технічного обслуговування вас обдурили чи надали неякісні послуги вимагайте, аби вони виправили ситуацію або повернули гроші.

Якщо ж на СТО не реагують на ваші скарги і не хочуть відшкодовувати збитки, звертайтеся до суду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дурять на заправках.

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