Шок-контент або подарунок дівчатам! Ченнінг Татум повністю оголився в Instagram

Відомий 41-річний голлівудський актор повністю оголився в гримерці і поділився цим фото у своїх Instagram stories.
А те цікаве місце прикрив смайликом мавпочки.
Актор зазначив, що так йому належить підготувати свою маму до того, що вона побачить в наступному фільмі з його участю…
Не знаємо, що там скаже мама, а прихильниці вже чекають прем’єри тієї стрічки.
Взагалі, Ченнінга називають секс-символом Голлівуду. І він постійно своїм підписникам нагадує про цей статус своїми гарячими кадрами:Також по темі: Топ найсексуальніших акторів |ФОТО Стара любов не іржавіє. Джей Ло знову заскочили з Беном Аффлеком Неперевершений Джуд Лоу. Найкращі фільми з актором
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Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Ектора Хіменеса Браво.
Фото: IMDb