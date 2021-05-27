Шок-контент або подарунок дівчатам! Ченнінг Татум повністю оголився в Instagram

Відомий 41-річний голлівудський актор повністю оголився в гримерці і поділився цим фото у своїх Instagram stories.

А те цікаве місце прикрив смайликом мавпочки.

Актор зазначив, що так йому належить підготувати свою маму до того, що вона побачить в наступному фільмі з його участю…

Не знаємо, що там скаже мама, а прихильниці вже чекають прем’єри тієї стрічки.

Взагалі, Ченнінга називають секс-символом Голлівуду. І він постійно своїм підписникам нагадує про цей статус своїми гарячими кадрами:

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Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Ектора Хіменеса Браво.

Фото: IMDb

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