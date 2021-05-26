Стара любов не іржавіє. Джей Ло знову заскочили з Беном Аффлеком

Популярна 51-річну американську співачку знову помітили з голлівудським актором Беном Аффлеком.
Зірка лише нещодавно розірвала заручини з бейлолістом Алексом Родрігесом і, схоже, повернулася до свого колишнього коханого.
Варто зауважити, що у 2003 році Аффлек передумав одружуватися з Джей Ло.
Одного разу папараці навіть заскочили пару на гірськолижному курорті.
Нині зірок підловили разом у Майамі в одному із елітних будинків.
Також на руці Афллека помітили годинник, подарований йому Лопес майже 20 років тому.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Шубка, декольте та ніжки: Дженніфер Лопес поділилась розкішним знімком в Інстаграм Дженніфер Лопес показала архівне фото в купальнику
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Фото: jlo