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ICTV Ранок 26.05.2021 19:15
26.05.2021 19:15
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Стара любов не іржавіє. Джей Ло знову заскочили з Беном Аффлеком


Популярна 51-річну американську співачку знову помітили з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Зірка лише нещодавно розірвала заручини з бейлолістом Алексом Родрігесом і, схоже, повернулася до свого колишнього коханого.

Варто зауважити, що у 2003 році Аффлек передумав одружуватися з Джей Ло.

Одного разу папараці навіть заскочили пару на гірськолижному курорті.

Нині зірок підловили разом у Майамі в одному із елітних будинків.

Також на руці Афллека помітили годинник, подарований йому Лопес майже 20 років тому.

Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 51 Шубка, декольте та ніжки: Дженніфер Лопес поділилась розкішним знімком в Інстаграм Дженніфер Лопес показала архівне фото в купальнику

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Нагадаємо, раніше ми писали про весілля Лесі Нікітюк.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес
26.05.2021 19:15



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