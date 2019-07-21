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ICTV / Ранок / Топ найсексуальніших акторів |ФОТО / 21.07.2019 15:34
21.07.2019 15:34
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Топ найсексуальніших акторів |ФОТО

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Планета славиться знаменитостями, а серед них є такі чоловіки, від яких усі жінки шаленіють. Дививись добірку найсексуальніших акторів від Ранку у Великому Місті. Обіцяємо, тобі сподобається.

Джастін Тімберлейк

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Backstage #MOTWTOUR

Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Так, він співак, але до того ще й актор. Пам’ятаєте фільм Секс по дружбі? Так от там він був у головній ролі. Ще той красунчик.

Джерард Батлер


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In pursuit of magic

Публикация от Gerard Butler (@gerardbutler)

Шотландському кіноактору зараз 49 та він досі користується популярністю серед жінок. Більше захоплення у вас викличе ось цей знімок.


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Thank you to the person who made sure that one strand of hair was perfectly out of place. #OldHeadshotDay

Публикация от Gerard Butler (@gerardbutler)

Хав’єр Бардем


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#Cannes here we come!#asgharfarhadi #todoslosaben #everybodyknows @nicobustos

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Іспанський актор – мрія багатьох жінок і справжнє втілення ідеалу.

Х’ю Джекман


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Yesterday. Hahahahahaa. #throwbackthursday

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Австралійському актору вже 50 та ви подивіться, яке в нього тіло.


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Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

А ще в нього є вірна дружина, тому, дівчата, якщо ви задумались, він для вас не варіант 🙂

Бредлі Купер


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“A Star Is Born” is returning to theaters this Friday for a week with 12 extra minutes of never seen before footage added. Are you gonna go see it?  #BradleyCooper #LadyGaga #AStarIsBorn

Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper__original)

Популярний американський актор-красунчик, і тепер ще й новий коханий Леді Гаги, принаймні так кажуть.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого із зірок силіконові груди.

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Теги: актори
21.07.2019 15:34
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