Топ найсексуальніших акторів |ФОТО

Планета славиться знаменитостями, а серед них є такі чоловіки, від яких усі жінки шаленіють. Дививись добірку найсексуальніших акторів від Ранку у Великому Місті. Обіцяємо, тобі сподобається.
Джастін Тімберлейк
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Так, він співак, але до того ще й актор. Пам’ятаєте фільм Секс по дружбі? Так от там він був у головній ролі. Ще той красунчик.
Джерард Батлер
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Шотландському кіноактору зараз 49 та він досі користується популярністю серед жінок. Більше захоплення у вас викличе ось цей знімок.
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Thank you to the person who made sure that one strand of hair was perfectly out of place. #OldHeadshotDay
Публикация от Gerard Butler (@gerardbutler)
Хав’єр Бардем
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#Cannes here we come!#asgharfarhadi #todoslosaben #everybodyknows @nicobustos
Іспанський актор – мрія багатьох жінок і справжнє втілення ідеалу.
Х’ю Джекман
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Yesterday. Hahahahahaa. #throwbackthursday
Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)
Австралійському актору вже 50 та ви подивіться, яке в нього тіло.
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А ще в нього є вірна дружина, тому, дівчата, якщо ви задумались, він для вас не варіант 🙂
Бредлі Купер
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“A Star Is Born” is returning to theaters this Friday for a week with 12 extra minutes of never seen before footage added. Are you gonna go see it? #BradleyCooper #LadyGaga #AStarIsBorn
Публикация от Bradley Cooper (@bradleycooper__original)
Популярний американський актор-красунчик, і тепер ще й новий коханий Леді Гаги, принаймні так кажуть.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у кого із зірок силіконові груди.
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