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ICTV Ранок 24.05.2021 16:19
24.05.2021 16:19
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Як економити час: дієві техніки тайм-менеджменту


Як економити час? У цьому матеріалі ми зібрали техніки тайм-менеджменту, які допоможуть тобі усе встигати. 

Тайм-менеджмент – мистецтво управління часом. Правильно розставивши пріоритети і сконцентрувавшись на найбільш важливих речах, ти зможеш вчасно виконувати усі поставлені задачі, продуктивно працювати та навіть відпочивати.

Як керувати часом?

Техніка Помідорро

Це один з найпоширеніших способів організації часу при навчанні. Його автор – Франческо Чирило. Італієць був звичайним студентом, який намагався все встигнути.

планування

Однак втримати увагу над книгою хоча б 40 хвилин йому не вдавалося. Тоді Франческо вирішив зробити дослідження. Виявилося, що термін фокусу уваги – 25 хвилин.

Тому доцільно розділяти час на блоки: 25 хвилин повного занурення в роботу і 5 хвилин відпочинку. При чому, після цього бажано змінювати вид діяльності, щоб не встигнути занудьгувати.

Чому назва Помідорро? Все просто. Годинники Франческа були у формі томату.

Техніка Парето

Вільфредо Парето вважав, що 20% витрачених сил і часу приносить 80% результату, тоді як решта 80% зусиль приносять тільки 20% ефекту.

Саме тому важливо навчитися правильно визначати найважливіші справи.

тайм менеджмент

Як це зробити?

За допомогою АВС-аналізу можна скласти власні пріоритети. Потрібно свої справи розділити на категорії:

А – важливі і термінові. Такі завдання треба виконати в першу чергу.

В – важливі, але не нетермінові. Ці справи потрібно розбивати на невеликі блоки. Вони можуть бути поручені іншим особам, але під твоїм суворим контролем.

С – неважливі і нетермінові. Зазвичай це побутові справи, на які витрачається більше часу. Однак їх не варто ставити в першому пріоритеті.

Техніка Аджайл

техніка аджайл

Такою системою управління користуються для розвитку великих проектів. Однак її легко застосувати і в повсякденному житті. Суть техніки – планування.

Кожного дня необхідно записувати три найважливіших завдання на наступний день. Щотижня – на наступний тиждень, кожен місяць – на наступний місяць, так само і щорічні плани.

Головне – цих завдань не повинно бути багато. Трьох – цілком достатньо. І дрібне щоденне завдання на день повинно працювати на велику задачу на рік.

Щоденні лайфхаки економії часу

Музика як спосіб відстеження часу – на кожний процес відведіть кількість пісень. Наприклад: почистити зуби – одна пісня, а одягаємося за 3 пісні.

Обдурити YouTube – для цього потрібно збільшити швидкість відео перегляду. Цю функцію можна легко змінити в налаштуваннях. Це корисно і для сприйняття інформації, і для економії часу.

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Аудіокнижки – у транспорті незамінна річ. Також можна слухати подкасти – від розважальних до наукових. Таким чином час, проведений у метро, маршрутці чи авто можна провести з користю.

Мобільні додатки для обмеження часу в соціальних мережах. Зараз існує багато додатків на будь-який смак, де можна обрати контроль часу у соціальних мережах, блокування входу на певні сайти та аналітику твого стану «онлайн».

економія часу

Фотографії – спосіб, який дозволяє швидко знаходити ідеї. Виділи один день і передивись гардероб. Потрібно скласти повний образ на день і сфотографувати його. У такому разі ти завжди будеш знати, що тобі надягнути.

Так само можна робити з іншими справами. Наприклад, зберігати фотографії їжі і бути вільним від вагань – що приготувати?

Нагадаємо, раніше ми писали про ранкові лайфхаки, що збережуть твій час.

Фото: Unsplash

Анастасія Закомолдіна

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Теги: лайфхаки, поради
24.05.2021 16:19



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