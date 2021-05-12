Коли приходить тепло завжди хочеться якихось змін. Хтось починає змінювати зовнішній вигляд, хтось – стиль одягу, а хтось вирішує змінити обстановку, взяти відпустку і подорожувати.
На жаль, в умовах карантину, ти не можеш подорожувати за кордон, як раніше. Але не варто забувати, що наша Україна також багата на красиві природні пейзажі.
Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про найкрасивіші місця України, від яких перехоплює подих.
Актівський Каньйон
Знаходиться він у Миколаївській області, на річці Мертвовод, біля села Актове.
Наразі Миколаївська область знаходиться у «жовтій» зоні.
Цей каньйон – унікальний природний комплекс, який складається з гранітних скель, валунів, степової та водної екосистем.
Існує легенда, що скіфи спускали своїх правителів в останню путь семе у цьому каньйоні, тому його ще називають «Долина диявола».
Це місце точно варто відвідати.
Бакота
Знаходиться у Хмельницькій області. Це місце називають «Українською Атлантидою», адже тут колись було село, яке довелося затопити у ході будівництва Новодністровської ГЕС.
Зараз Хмельницька область знаходиться у «жовтій» зоні.
Це місце відвідують тисячі туристів, аби помилуватися красою Бакоти і скупнутися у чистій річці.
Бакота заворожує та заспокоює, хочеться стояти і годинами милуватися блакитною водою Дністра та скелями навколо.
Перед тобою постане дійсно масштабне видовище з магічним заходом сонця. Чудове місця для медицтації, відпочинку з сім’єю чи просто провести час у своїх думках.
Лемурійське озеро
Рожеве озеро, Мертве озеро, Лемурійське озеро — як його тільки не називають.
Це незвичне явище природи знаходиться у Херсонській області, на східній частині затоки Сиваш.
Херсонська область знаходиться у «жовтій» зоні.
Історія озера дуже цікава, адже воно було створене випадково.
Рожеве озеро утворилося після аварії бомбардувальника. Рятувальники збирали залишки аварії і поглибили вирву аж до 18 метрів, згодом вона наповнилася водою і ця вода була в рази солоніша, ніж у Сиваші.
Але чому воно рожеве? У чому секрет? А це завдяки водоростям Дуналіелла, які під дією сонця виробляють бета-каротин.Також по темі: Подорож у древній та затишний Чернігів: чим зайнятись і що подивитись Кращі фільми про подорожі, які надихають Музеї і кава: 10 причин відвідати місто Лева
Олешківські піски
Справжня пустеля у Херсоніській області, і не потрібно їхати до Єгипту, ОАЕ чи Ізраїлю.
Ця пустеля є другою найбільшою пустелею у Європі і займає площу 1 600 га.
Тут проходять зйомки фільмів, телепередач та фотосесії для різних глянців. Фото з цієї екзотичної локації може зробити і твій профіль в Instagram цікавішим.
Тустань
Середньовічна наскельна фортеця у Львівській області завжди приваблює туристів та істориків. Незвичний вигляд скель зацікавлює і заворожує. Це місце має довгу та багату історію.
Львівська область знаходиться у «жовтій» зоні.
Тут є і красива природа, і музеї, і позначки з доповненою 3D-реальністю. Все зроблено для зручності туристів, тож сміливо приїзди сюди — і дізнавайся більше про Україну.
Водоспад Женецький Гук
Він розташований між масивами хребтів Явірника і Хом’яка-Синяка, біля села Татарів Івано-Франківської області.
Івано-Франківська область знаходиться у «жовтій» зоні.
Висота водоспаду – 15 метрів. Особливо красивим цей водоспад є взимку, адже вода частково замерзає і скелі вкриваються тонким красивим льодом.
Якщо ти завітаєш сюди, то зможеш насолодитися не тільки красою водоспаду, а гір та лісу, адже дорога до Женецького гуку проходить семе через них.
Буцький каньйон
Цей каньйон називають ще «Маленькою Швейцарією» і знаходиться він у Черкаській області.
Черкаська область знаходиться у «помаранчевій» зоні.
Щороку його відвідують сотні туристів з різних областей. Природа каньйону підходить для плавання, скелелазіння та сплавів на байдарках.
Асканія-Нова
Знаменитий заповідник «Асканія-нова», одне із 7 природних чудес України, розташований у Херсонській області.
Заповідник відкритий для відвідування з 24 квітня по 10 листопада.
Його неодмінно треба відвідати за своє життя. Неймовірно красива природа, рідкісні тварини, цікаві маршрути. Один з найкращих сімейних відпочинків.
Будь ласка, дотримуйся усіх карантинних норм задля своєї безпеки та безпеки твоїх близьких.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про українські села, які варто відвадати.
Богдана Макалюк
Фото: Unsplash