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ICTV Ранок 12.05.2021 10:00
12.05.2021 10:00
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Найкрасивіші місця України, від яких перехоплює подих


Коли приходить тепло завжди хочеться якихось змін. Хтось починає змінювати зовнішній вигляд, хтось – стиль одягу, а хтось вирішує змінити обстановку, взяти відпустку і подорожувати.

На жаль, в умовах карантину, ти не можеш подорожувати за кордон, як раніше. Але не варто забувати, що наша Україна також багата на красиві природні  пейзажі.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про найкрасивіші місця України, від яких перехоплює подих.

Актівський Каньйон

Знаходиться він у Миколаївській області, на річці Мертвовод, біля села Актове.

Наразі Миколаївська область знаходиться у «жовтій» зоні.

Цей каньйон – унікальний природний комплекс, який складається з гранітних скель, валунів, степової та водної екосистем.

Існує легенда, що скіфи спускали своїх правителів в останню путь семе у цьому каньйоні, тому його ще називають «Долина диявола».

Це місце точно варто відвідати.

Бакота

Знаходиться у Хмельницькій області. Це місце називають «Українською Атлантидою», адже тут колись було село, яке довелося затопити у ході будівництва Новодністровської ГЕС.

Зараз Хмельницька область знаходиться у «жовтій» зоні.

Це місце відвідують тисячі туристів, аби помилуватися красою Бакоти і скупнутися у чистій річці.

Бакота заворожує та заспокоює, хочеться стояти і годинами милуватися блакитною водою Дністра та скелями навколо.

Перед тобою постане дійсно масштабне видовище з магічним заходом сонця. Чудове місця для медицтації, відпочинку з сім’єю чи просто провести час у своїх думках.

Лемурійське озеро

Рожеве озеро, Мертве озеро, Лемурійське озеро — як його тільки не називають.

Це незвичне явище природи знаходиться у Херсонській області, на східній частині затоки Сиваш.

Херсонська область знаходиться у «жовтій» зоні.

Історія озера дуже цікава, адже воно було створене випадково.

Рожеве озеро утворилося після аварії бомбардувальника. Рятувальники збирали залишки аварії і поглибили вирву аж до 18 метрів, згодом вона наповнилася водою і ця вода була в рази солоніша, ніж у Сиваші.

Але чому воно рожеве? У чому секрет? А це завдяки водоростям Дуналіелла, які під дією сонця виробляють бета-каротин.

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Олешківські піски

Справжня пустеля у Херсоніській області, і не потрібно їхати до Єгипту, ОАЕ чи Ізраїлю.

Ця пустеля є другою найбільшою пустелею у Європі і займає площу 1 600 га.

Тут проходять зйомки фільмів, телепередач та фотосесії для різних глянців. Фото з цієї екзотичної локації може зробити і твій профіль в Instagram цікавішим.

Тустань

Середньовічна наскельна фортеця у Львівській області завжди приваблює туристів та істориків. Незвичний вигляд скель зацікавлює і заворожує. Це місце має довгу та багату історію.

Львівська область знаходиться у «жовтій» зоні.

Тут є і красива природа, і музеї, і позначки з доповненою 3D-реальністю. Все зроблено для зручності туристів, тож сміливо приїзди сюди — і дізнавайся більше про Україну.

Водоспад Женецький Гук

Він розташований між масивами хребтів Явірника і Хом’яка-Синяка, біля села Татарів Івано-Франківської області.

Івано-Франківська область знаходиться у «жовтій» зоні.

Висота водоспаду – 15 метрів. Особливо красивим цей водоспад є взимку, адже вода частково замерзає і скелі вкриваються тонким красивим льодом.

Якщо ти завітаєш сюди, то зможеш насолодитися не тільки красою водоспаду, а гір та лісу, адже дорога до Женецького гуку проходить семе через них.

Буцький каньйон

Цей каньйон називають ще «Маленькою Швейцарією» і знаходиться він у Черкаській області.

Черкаська область знаходиться у «помаранчевій» зоні.

Щороку його відвідують сотні туристів з різних областей. Природа каньйону підходить для плавання, скелелазіння та сплавів на байдарках.

Асканія-Нова

Знаменитий заповідник «Асканія-нова», одне із 7 природних чудес України, розташований у Херсонській області.

Заповідник відкритий для відвідування з 24 квітня по 10 листопада.

Його неодмінно треба відвідати за своє життя. Неймовірно красива природа, рідкісні тварини, цікаві маршрути. Один з найкращих сімейних відпочинків.

Будь ласка, дотримуйся усіх карантинних норм задля своєї безпеки та безпеки твоїх близьких.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про українські села, які варто відвадати.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

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Теги: подорож, туризм, Україна
12.05.2021 10:00



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