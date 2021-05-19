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ICTV Ранок 19.05.2021 10:27
19.05.2021 10:27
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Україна у фіналі Євробачення 2021. Хто ще пройшов – відео виступів усіх фіналістів


18 травня у Нідерландах пройшов перший півфінал Євробачення-2021, який торік відмінили через пандемію коронавірусу.

У Роттердамі змагалися представники 16 країн, зокрема український гурт GO_A з піснею SHUM.

Цьогоріч вперше в історії Євробачення прозвучала пісня повністю українською мовою.

Стильний та яскравий виступ українців спричинив справжній фурор на фестивалі. Гурт пройшов до фіналу.

Усього обрали 10 фіналістів. Ними стали предтавники таких країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія, Україна.

Крім того, традиційно до фіналу автоматично  проходять країни-засновники конкурсу: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, а також Нідерланди як країна-переможець попереднього конкурсу.

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Пропонуємо подивитися виступи переможців першого півфіналу та визначитися зі своїми фаворитами.

Норвегія

TIX – Fallen Angel

Ізраїль

Eden Alene – Set Me Free

Росія

Manizha – Russian Woman

Азербайджан

Efendi – Mata Hari

Мальта

Destiny – Je Me Casse

Литва

The Roop – Discoteque

Кіпр

Elena Tsagrinou – El Diablo

Швеція

Tusse – Voices 

Бельгія

Hooverphonic – The Wrong Place

Україна

Go_A – Shum 

Другий півфінал конкурсу Євробачення відбудеться 20 травня, а фінал, на якому і визначиться цьогорічний переможець, дивитимемося в суботу, 22 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про переможницю Міс Всесвіт 2021.

Фото: Скрін з відео

 

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Теги: Євробачення
19.05.2021 10:27



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