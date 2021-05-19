Україна у фіналі Євробачення 2021. Хто ще пройшов – відео виступів усіх фіналістів

18 травня у Нідерландах пройшов перший півфінал Євробачення-2021, який торік відмінили через пандемію коронавірусу.
У Роттердамі змагалися представники 16 країн, зокрема український гурт GO_A з піснею SHUM.
Цьогоріч вперше в історії Євробачення прозвучала пісня повністю українською мовою.
Стильний та яскравий виступ українців спричинив справжній фурор на фестивалі. Гурт пройшов до фіналу.
Усього обрали 10 фіналістів. Ними стали предтавники таких країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія, Україна.
Крім того, традиційно до фіналу автоматично проходять країни-засновники конкурсу: Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, а також Нідерланди як країна-переможець попереднього конкурсу.Також по темі: Українська краса на Міс-Всесвіт 2021: що відомо про Єлизавету Ястремську 5 причин не слухати сучасної російської музики Плейлист для романтичного вечора: найкраща музика
Пропонуємо подивитися виступи переможців першого півфіналу та визначитися зі своїми фаворитами.
Норвегія
TIX – Fallen Angel
Ізраїль
Eden Alene – Set Me Free
Росія
Manizha – Russian Woman
Азербайджан
Efendi – Mata Hari
Мальта
Destiny – Je Me Casse
Литва
The Roop – Discoteque
Кіпр
Elena Tsagrinou – El Diablo
Швеція
Tusse – Voices
Бельгія
Hooverphonic – The Wrong Place
Україна
Go_A – Shum
Другий півфінал конкурсу Євробачення відбудеться 20 травня, а фінал, на якому і визначиться цьогорічний переможець, дивитимемося в суботу, 22 травня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про переможницю Міс Всесвіт 2021.
Фото: Скрін з відео