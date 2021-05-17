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ICTV Ранок 17.05.2021 15:40
17.05.2021 15:40
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Українська краса на Міс-Всесвіт 2021: що відомо про Єлизавету Ястремську


На конкурсі Міс Всесвіт-2021, що відбувся  у США 16 травня, Україну представляла Єлизавета Ястремська.

Корону переможниці отримала представниця Мексики Андреа Меза.

Українці ж, на жаль, не вдалось увійти до ТОП-21 конкурсанток.

Проте Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про красуню-співвітчизницю більше.

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Що відомо про Єлизавету Ястремську

Киянці Єлизаветі Ястремській 28 років.

Здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана на спеціальності “Управління персоналом і маркетинг”, пройшла курси макіяжу і навіть закінчила курси телеведучих.

Красуня любить вивчати мови і вільно володіє французькою, англійською, а також опановує німецьку.

Ще з 2016 року вона почала свій шлях до титулу “Міс Україна Всесвіт” і здобути його вдалося аж з третього разу.

Увійшовши у світ моди, модель також створила власний бренд вечірніх суконь і стильних купальників.

Зараз активно веде свій Instagram. У ньому вона показувала і весь процес підготовки до “Міс Всесвіт 2021”.

Спеціально для українки створили фантастичну сукню, схожу на ювелірну витинанку.

Загальна вага національного костюму під назвою “Душа-Витинанка” складає 7 кілограм, — розповіла дизайнерка Наталія Шевчук.

І хоч, українці не вдалось потрапити до ТОП-21 найкращих конкурсанток, схоже, вона не розчаровується.

Єлизавета написала у своєму Instagram перед початком конкурсу:

Незалежно від результату, я вже щаслива бути на цій сцені та представляти свою країну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про переможницю Міс Всесвіт-2021 Андреа Мезу.

Фото: __lizaelza__

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Теги: краса, мода
17.05.2021 15:40



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