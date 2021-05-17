Українська краса на Міс-Всесвіт 2021: що відомо про Єлизавету Ястремську

На конкурсі Міс Всесвіт-2021, що відбувся у США 16 травня, Україну представляла Єлизавета Ястремська.
Корону переможниці отримала представниця Мексики Андреа Меза.
Українці ж, на жаль, не вдалось увійти до ТОП-21 конкурсанток.
Проте Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про красуню-співвітчизницю більше.Також по темі: Геометрія, квіти і не тільки. Модні тренди на літо 2021 Секрети краси кореянок: як зберегти молодість на довгі роки Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей
Що відомо про Єлизавету Ястремську
Киянці Єлизаветі Ястремській 28 років.
Здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана на спеціальності “Управління персоналом і маркетинг”, пройшла курси макіяжу і навіть закінчила курси телеведучих.
Красуня любить вивчати мови і вільно володіє французькою, англійською, а також опановує німецьку.
Ще з 2016 року вона почала свій шлях до титулу “Міс Україна Всесвіт” і здобути його вдалося аж з третього разу.
Увійшовши у світ моди, модель також створила власний бренд вечірніх суконь і стильних купальників.
Зараз активно веде свій Instagram. У ньому вона показувала і весь процес підготовки до “Міс Всесвіт 2021”.
Спеціально для українки створили фантастичну сукню, схожу на ювелірну витинанку.
Загальна вага національного костюму під назвою “Душа-Витинанка” складає 7 кілограм, — розповіла дизайнерка Наталія Шевчук.
І хоч, українці не вдалось потрапити до ТОП-21 найкращих конкурсанток, схоже, вона не розчаровується.
Єлизавета написала у своєму Instagram перед початком конкурсу:
Незалежно від результату, я вже щаслива бути на цій сцені та представляти свою країну.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про переможницю Міс Всесвіт-2021 Андреа Мезу.
Фото: __lizaelza__