Переможниця Міс Всесвіт 2021 Андреа Меза: що відомо про красуню з Мексики – ФОТО

26-річна представниця Мексики Андреа Меза отримала корону переможниці Міс Всесвіт 2021.
Вона стала вже третьої представницею Мексики, що перемогла конкурсі Міс Всесвіт. Раніше конкурсантки з цієї країни ставали переможницями у 1991 і 2010 роках.
Друге місце цьогоріч посіла представниця з Бразилії Джулія Гама, третє – красуня з Перу Янике Масете Дель Кастільо.
Україну на конкурсі представляла Єлизавета Ястремська. На жаль, їй не вдалося потрапити до ТОП-21 найкращих конкурсанток.
Андреа Меза – що відомо про Міс Всесвіт-2021
Відомо, що Андреа Меза працює інженеркою-програмісткою, крім того дівчина є дипломованою візажисткою та амбасадоркою туристичного бренду рідного міста Чіхуахуа.
Вона активно бореться за права жінок. А у вільний час займається кросфітом та екстремальними видами спорту.
У своїй фінальній промові на конкурсі Міс Всесвіт, дівчина заявила, що у сучасному світі дуже змілися стандарти краси.
Краса –це не просто те, як ми виглядаємо. Для мене краса – це те, що випромінює наш дух і наші серця. Ніколи не дозволяйте комусь говорити вам, що ви не цінні, – зазначила переможниця.