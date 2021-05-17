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ICTV Ранок 17.05.2021 15:00
17.05.2021 15:00
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Переможниця Міс Всесвіт 2021 Андреа Меза: що відомо про красуню з Мексики – ФОТО


26-річна представниця Мексики Андреа Меза отримала корону переможниці Міс Всесвіт 2021.

Вона стала вже третьої представницею Мексики, що перемогла конкурсі Міс Всесвіт. Раніше конкурсантки з цієї країни ставали переможницями у 1991 і 2010 роках.

Друге місце цьогоріч посіла представниця з Бразилії Джулія Гама,  третє – красуня з Перу Янике Масете Дель Кастільо.

Україну на конкурсі представляла Єлизавета Ястремська. На жаль, їй не вдалося потрапити до ТОП-21 найкращих конкурсанток.

Андреа Меза – що відомо про Міс Всесвіт-2021 

Відомо, що Андреа Меза працює інженеркою-програмісткою, крім того дівчина є дипломованою візажисткою та амбасадоркою туристичного бренду рідного міста Чіхуахуа.

Вона активно бореться за права жінок. А у вільний час займається кросфітом та екстремальними видами спорту.

У своїй фінальній промові на конкурсі Міс Всесвіт, дівчина заявила, що у сучасному світі дуже змілися стандарти краси.

Краса –це не просто те, як ми виглядаємо. Для мене краса – це те, що випромінює наш дух і наші серця. Ніколи не дозволяйте комусь говорити вам, що ви не цінні, – зазначила переможниця.

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Теги: краса, мода
17.05.2021 15:00



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