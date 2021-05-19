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ICTV Ранок 19.05.2021 13:15
19.05.2021 13:15
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“Чорний грибок”. Світу загрожує нова пандемія?


Все про нову інфекцію в Індії. 

Щодня в Індії інфікуються коронавірусом у середньому по 400 тисяч людей і майже по 4 тисячі помирають від ускладнень, спричинених COVID-19.

Скрутну епідемічну ситуацію пов’язують з новим небезпечним “індійським” штамом.

Дедалі частіше індійські медики виявляють у хворих на COVID-19 і тих, хто нещодавно одужав, рідкісну грибкову інфекцію – мукормікоз, або так званий “чорний грибок”.

Що відомо про “чорний грибок”

Видання The Times of India повідомляє, що в одному лише штаті Махараштра налічується близько 200 пацієнтів, які перенесли цю інфекцію протягом останнього часу.

Якщо не взяти ситуацію під контроль, наслідки будуть фатальними, попереджає Індійська рада медичних досліджень.

Мукормікоз належить до мікозів – групи захворювань людини, які спричиняють патологічні гриби.

У випадку інфекції, спалах якої зафіксували в Індії, йдеться про мукорну цвіль.

Знайти її можна на зіпсованих продуктах, гнилих овочах та фруктах, брудній білизні, у виділеннях птахів і тварин, у ґрунті, воді й навіть у повітрі.

Ба більше, мукормікоз – заразна інфекція, наголошують фахівці.

Як поширюється інфекція?  

Як будь-який вид мікозу, мукормікоз може передаватися від людини до людини, так само як би він передавався від поверхні або від предметів побуту. Тобто, спорами – елементами грибів, – каже інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

Часто люди заражаються “чорним” грибком, коли вдихають його спори, або ж коли вони потрапляють у рани,  роз’яснюють фахівці з австралійського Інституту інфекції та імунітету Пітера Догерті.

Мукормікоз дуже небезпечна інфекція.

Вона може вражати носові пазухи, легені, очі й навіть мозок.

Смертність від “чорного” грибку становить 50%.

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Нині індійські лікарі повідомляють про випадки, коли пацієнтам, які запустили хворобу, змушені були операційно видаляти очі, аби врятувати життя й запобігти потраплянню інфекції в мозок.

Чи добереться мукормікоз до України?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про коронавірус в Індії.

Фото: Pexels

 

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Теги: Індія, пандемія
19.05.2021 13:15



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