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ICTV Ранок 12.05.2021 15:05
12.05.2021 15:05
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Співачка на городі. Ірина Федишин показала, як садила картоплю


Співачка Ірина Федишин поділилася світлинами, де працює на городі. 

Артистка показала, як садила картоплю на травневі свята усією сім’єю.

Сьогодні допомагали батькам садити картоплю. Як то кажуть «Своє є своє!» – прокоментувала Федишин.

Окрім цього, зірка поцікавилася у підписників, де вони беруть картоплю: вирощують самотужки чи купують.

Прихильники жваво відповідали і називали співачку “стильною дачницею”.

Хоча дехто засумнівався, як Ірина працювала на городі у білих штанях.

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Більше зіркових новин дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про відпочинок Ірини Федишин у Домінікані.

Фото: irynafedyshyn

 

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Теги: інстаграм зірок, Ірина Федишин
12.05.2021 15:05



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