Співачка на городі. Ірина Федишин показала, як садила картоплю

Співачка Ірина Федишин поділилася світлинами, де працює на городі.
Артистка показала, як садила картоплю на травневі свята усією сім’єю.
Сьогодні допомагали батькам садити картоплю. Як то кажуть «Своє є своє!» – прокоментувала Федишин.
Окрім цього, зірка поцікавилася у підписників, де вони беруть картоплю: вирощують самотужки чи купують.
Прихильники жваво відповідали і називали співачку “стильною дачницею”.
Хоча дехто засумнівався, як Ірина працювала на городі у білих штанях.Також по темі: Вишукана жіночність. Модні образи Ірини Федишин Усміхнені й талановиті. Якими були зірки в дитинстві – милі фото Гола Дженніфер Лопес: 51-річна співачка показала розкішне тіло
Більше зіркових новин дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про відпочинок Ірини Федишин у Домінікані.
Фото: irynafedyshyn