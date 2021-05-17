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ICTV Ранок 17.05.2021 13:45
17.05.2021 13:45
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Обережно, хвороба Лайма: небезпечна інфекція, яку переносять кліщі


Сезон кліщів зараз вщухає, але це не привід розслаблятися, адже попереду чекає ще два місяці активного нападу. Ранок у Великому Місті підготував для тебе детальний матеріал про кліщів та хворобу Лайма, яку вони переносять.

Підхопити цих паразитів дуже просто, особливо, якщо ти часто блукаєш лісами, ходиш по траві чи під деревами. А отже кожен із нас знаходиться під загрозою.

І найбільша небезпека – це інфекції, які кліщі переносять. Найпоширеніша – хвороба Лайма.

Хвороба Лайма: що це та як проявляється?

Хвороба Лайма – передається людині через присмоктування кліщів до шкіри.

Найбільш активні кліщі з квітня по травень і з серпня по вересень.

Перша фаза активності, сподіваємось, тебе оминула, тож варто готуватись до наступної.

Кліщі частіше появляються в похмуру і холодну погоду. Це варто запам’ятати. Якщо на вулиці жарко – менше ризиків, що ти підцепиш цього паразита.

кліщ фото

Фото: Pixabay

Симптоми хвороби Лайма

Перші симптоми проявляються через 5-11 днів після укусу у формі, схожій на грип. Місце укусу напухає, з’являється червоне п’ятно, може відбутися параліч лицевого нерва.

  Також по темі: Як захиститись, якщо на вас напав собака? Як вчасно виявити цукровий діабет? Ранні симптоми Що важливо знати про інфаркт: фактори ризику, симптоми та перша допомога

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то це може продовжитися болями в суглобах і виникненням проблем із серцево-судинною системою.

Ця інфекція може привести навіть до інвалідності. Тому, якщо ти побачив у себе вже перші симптоми – не зволікай і мерщій звертайся в лікарню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перші ознаки раку.

Головне фото: Рexels

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Теги: Здоров'я, хвороби
17.05.2021 13:45



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